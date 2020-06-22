拼多多黃崢身家超越馬雲 僅次馬化騰成中國第二大富豪

▲ 據福布斯實時富豪榜，拼多多創辦人黃崢財富超越阿里巴巴創辦人馬雲，成為中國第二大富豪。

據福布斯實時富豪榜，電商公司拼多多（美：PDD）創辦人黃崢最新身家達454億美元（約3520億港元），超越阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲，僅次騰訊 （00700） 創辦人馬化騰，成為中國第二大富豪。

黃崢在全球富豪榜中排名第22位，馬雲最新淨資產為439億美元（約3400億港元），不敵黃崢排第23位。馬化騰身家則達到527億美元（約4080億港元），為中國首富，全球排名第18。

拼多多年內累升1.3倍

成立不足5年的拼多多近年急速冒起，已成為阿里巴巴重要競爭對手。拼多多4月以來股價屢創新高，年初至今已累升1.3倍，最新市值達8129億港元。反觀阿里巴巴年內股價表現平淡，僅升3.4%。

根據年報，黃崢目前持有約20.74億股拼多多B類股份（一股10票），持股比例為43.3%；按拼多多最新股價87.58美元計算，該批股份價值約454億美元（約3500億港元）。

馬雲則持有約12.78億股阿里巴巴股份，持股6%，按阿里巴巴上周五收市價219港元計算，市值約2800億港元。

不過根據福布斯4月發布的2020中國富豪榜，馬雲以388億美元財富，蟬聯中國首富；黃崢則以165億美元身家，在中國富豪中排第8。

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