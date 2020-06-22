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【港交所股價】李小加：香港不會是另一個上海　今年是IPO大年

金融經濟 13:50 2020/06/22

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港交所行政總裁李小加稱，國安法長遠對香港影響不大。

受惠網易 （09999） 、京東 （09618） 兩大中概股順利回港上市，港交所 （00388） 近期股價重上300元以上，行政總裁李小加接受外電訪問時稱，不論發生甚麼事情，今年也是新股集資的大年（big year），既有第二上市股份回流，也會有本土第一上市公司。他重申，認為港區國安法雖帶來短期憂慮，但相信對香港長遠影響不大，不認同中國會放棄「一國兩制」原則，不論如何發展，香港都會是中國最國際化的市場，不會成為另一個上海。

美國國會通過法案，境外企業在當地上市時，須證明不受外國政府操縱，被外界視為針對中概股，李小加稱，不相信美國單純因為企業來自中國，就會要求它們除牌，認為更多是合規議題。不過，他強調，不論是第一上市或第二上市，港交所都收到很巨大的需求。

對於中概股瑞幸咖啡造假，李小加認為「壞蘋果」任何時間、地區都會有，重要的是監管機構不會被它們愚弄。

國安法最重要是「平衡」

隨第二上市的中資科網股數目增加，外界漸關注阿里巴巴 （09988） 等「第二上市+同股不同權」股份納入南向港股通，李小加稱，這不會是「會否」的問題，而是「何時」的問題，認為有關安排正在來臨。

港區國安法立法上，李小加稱：「關鍵是平衡。」他表示，中央不希望國安法是無牙老虎，港人則懼怕「咬錯人」，但依然相信一國兩制最符合中國利益，中央不會輕易動搖，他也稱：「香港人對兩制很易情緒化，但應該接受、擁抱，或至少不抗拒一國。」

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一國兩制 香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司 港區國安法 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618）

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