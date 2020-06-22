【全數碼化】滙豐推出中小企遙距開戶　毋須見面及簽名

一場世紀疫症，讓不少企業全面數碼化，遙距視像會議愈來愈流行。滙豐今天宣布，推出香港首個商業遙距開戶方案，方便中小企隨時隨地開立商業戶口，不用提交實體文件及簽名，亦毋須進行面對面或視像會議，申請開戶流程全面數碼化及無紙化。

透過商業遙距開戶方案，中小企可於滙豐「商業戶口網上申請中心」及Business Express流動應用程式申請開立商業綜合戶口‎，並即時獲取戶口號碼，過程只需數個步驟：

建立個人資料，並填妥寫網上開戶表格

上載所需文件的數碼副本

輸入手機短訊收到的一次性密碼以作確認

使用自拍認證技術完成身份認證

客戶亦可即時登記商務「網上理財」，並啟動流動保安編碼。

滙豐表示，已成立專責團隊，處理商業遙距開戶申請，並會致電已提交申請的中小企，以了解其公司業務情況。申請經審批後，中小企將會收取手機短訊，以確認戶口的啟動。提交申請的過程中，中小企如有任何疑問，亦可即時使用滙豐數碼平台上的「在線通訊」服務，直接與客戶服務主任聯絡。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀表示，商業遙距開戶方案，為小型企業和初創公司提供一站式體驗，更簡單快捷地享用可靠方便的銀行服務。該行在設計該創新方案時，已收集中小企意見，了解其實際需要。於試行階段，數間中小企已成功以遙距方式開立商業戶口，享用存款、自動轉賬、支付和外匯等常用的主要銀行服務。

商業遙距開戶方案現階段提供予成立少於三年、架構較為簡單的香港企業。