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里昂給予平安好醫生目標價114.25元

金融經濟 13:44 2020/06/22

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里昂給予平安好醫生 （01833） 目標價114.25元，評級為「跑贏大市」。該行亦調高藍籌藥股中生製藥 （01177） 目標價，將中生製藥目標價由13.82元升至16.89元，評級維持「買入」。

券商調整評級及目標價一覽
2020年06月22日（星期一）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 中國燃氣
（00384） 		持有 跑贏大市 27 29.5
大和 永利澳門
（01128） 		持有 18.9 13.5
大和 中國交通建設
（01800） 		買入 6.8 6.6
中金 創維集團
（00751） 		中性 2.8
中金 中國動向
（03818） 		跑贏大市 1
中金 JS環球生活
（01691） 		跑贏大市 9.95
中銀國際 中糧肉食
（01610） 		持有 2.05 2.55
花旗 亞盛醫藥-B
（06855） 		買入 50 60
花旗 互太紡織
（01382） 		買入 6.8 6.2
花旗 吉利汽車
（00175） 		買入 16.7 20
里昂 中國生物製藥
（01177） 		買入 13.82 16.89
里昂 平安好醫生
（01833） 		跑贏大市 114.25
里昂 佳兆業集團
（01638） 		買入 5.7 5.6
星展 中國石油化工股份
（00386） 		持有 買入 4 4.5
野村 易居企業控股
（02048） 		買入 11.5 11
野村 中國奧園
（03883） 		中性 買入 12.8 10.8
野村 莎莎國際
（00178） 		減持 1.1 1.08
野村 中國太保
（02601） 		買入 32.02 30.31
麥格理 威高股份
（01066） 		跑輸大市 9.8 12.8
滙證 金蝶國際
（00268） 		買入 持有 13 16
瑞信 中國旺旺
（00151） 		中性 7.3 6.8
瑞信 綠葉製藥
（02186） 		跑贏大市 4.7 5.15
瑞銀 創科實業
（00669） 		買入 74 91
瑞銀 敏華控股
（01999） 		買入 7.5 9.2
瑞銀 華潤啤酒
（00291） 		買入 43.02 51.6
摩通 普 拉 達
（01913） 		增持 28 30
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大行報告 香港股票 股票 中國生物製藥（01177） 目標價 買入 平安好醫生（01833）

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