里昂給予平安好醫生目標價114.25元

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【港交所股價】李小加：香港不會是另一個上海 今年是IPO大年
里昂給予平安好醫生 （01833） 目標價114.25元，評級為「跑贏大市」。該行亦調高藍籌藥股中生製藥 （01177） 目標價，將中生製藥目標價由13.82元升至16.89元，評級維持「買入」。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年06月22日（星期一）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|中國燃氣
（00384）
|持有
|跑贏大市
|27
|29.5
|大和
|永利澳門
（01128）
|持有
|18.9
|13.5
|大和
|中國交通建設
（01800）
|買入
|6.8
|6.6
|中金
|創維集團
（00751）
|中性
|2.8
|中金
|中國動向
（03818）
|跑贏大市
|1
|中金
|JS環球生活
（01691）
|跑贏大市
|9.95
|中銀國際
|中糧肉食
（01610）
|持有
|2.05
|2.55
|花旗
|亞盛醫藥-B
（06855）
|買入
|50
|60
|花旗
|互太紡織
（01382）
|買入
|6.8
|6.2
|花旗
|吉利汽車
（00175）
|買入
|16.7
|20
|里昂
|中國生物製藥
（01177）
|買入
|13.82
|16.89
|里昂
|平安好醫生
（01833）
|跑贏大市
|114.25
|里昂
|佳兆業集團
（01638）
|買入
|5.7
|5.6
|星展
|中國石油化工股份
（00386）
|持有
|買入
|4
|4.5
|野村
|易居企業控股
（02048）
|買入
|11.5
|11
|野村
|中國奧園
（03883）
|中性
|買入
|12.8
|10.8
|野村
|莎莎國際
（00178）
|減持
|1.1
|1.08
|野村
|中國太保
（02601）
|買入
|32.02
|30.31
|麥格理
|威高股份
（01066）
|跑輸大市
|9.8
|12.8
|滙證
|金蝶國際
（00268）
|買入
|持有
|13
|16
|瑞信
|中國旺旺
（00151）
|中性
|7.3
|6.8
|瑞信
|綠葉製藥
（02186）
|跑贏大市
|4.7
|5.15
|瑞銀
|創科實業
（00669）
|買入
|74
|91
|瑞銀
|敏華控股
（01999）
|買入
|7.5
|9.2
|瑞銀
|華潤啤酒
（00291）
|買入
|43.02
|51.6
|摩通
|普 拉 達
（01913）
|增持
|28
|30
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