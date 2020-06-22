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全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享）

金融經濟 13:33 2020/06/22

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美國聯儲局為首全球央行，過去數月來大幅減息的同時，全綫量寬（QE）放水買債，令環球金融市場充斥資金熱錢。資金市下，美股3大指數全綫低位反彈逾四成，不少投資界名人認定放水無助刺激經濟復甦，股市反彈過急炮製的新一輪資產泡沫，最終泡沫爆破風險不斷增加。

...

欄名 : 交易講場

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海隆無法償還2020年1.65億美元票據　延長交換要約期限至月底
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