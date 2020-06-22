全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 金融經濟 13:33 2020/06/22 分享： 美國聯儲局為首全球央行，過去數月來大幅減息的同時，全綫量寬（QE）放水買債，令環球金融市場充斥資金熱錢。資金市下，美股3大指數全綫低位反彈逾四成，不少投資界名人認定放水無助刺激經濟復甦，股市反彈過急炮製的新一輪資產泡沫，最終泡沫爆破風險不斷增加。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 2020/06/19 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 2020/06/17 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 2020/06/16 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/06/15 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/06/12 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 國債 減息 陶冬 疫情 香港股票 市盈率 潛在升幅 恒生指數 私人銀行 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入