全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享）

美國聯儲局為首全球央行，過去數月來大幅減息的同時，全綫量寬（QE）放水買債，令環球金融市場充斥資金熱錢。資金市下，美股3大指數全綫低位反彈逾四成，不少投資界名人認定放水無助刺激經濟復甦，股市反彈過急炮製的新一輪資產泡沫，最終泡沫爆破風險不斷增加。

...