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【港股追蹤】微盟「刪庫事件」今開庭　700倍PE終難敵地心吸力

股樓投資 13:28 2020/06/22

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微盟集團（02013）「刪庫事件」今日在上海法院開庭，這宗案例在內地業界被稱為「中國SaaS第一案」，市場擔心集團未來或陷入更多訴訟泥沼，盟微股價今早急挫14%，中午收報8.44元，成交額15.6億元。

今年2月底，微盟首次公布，SaaS系統被員工入侵蓄意破壞，令商家商城及小程序用戶均無法登入。到今年3月，微盟表示準備1.5億元人民幣賠償予商家，不過被大量商家集體投訴，這些投訴被立案，並在今日開庭審理。

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微盟號稱擁有300萬商家用戶，未知影響程度有多大，若1.5億賠償予300萬用戶，實際每名商家僅獲賠50元人民幣；即使受影響的商家只有3分之1，也達100萬戶之多，每名商家賠償金額亦只有150元人民幣。

微盟素有小騰訊的稱號，今年以來股價升幅凌勵，即使2月份公布SaaS系統被破壞，亦無阻上升動力。微盟股價上周五（19日）收報9.8元，年初至今上升1.9倍，即使今日急挫後，股價仍較去年底升1.5倍。

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按彭博資訊顯示，微盟現價計2020年預測PE高達700倍，到2021年預測PE仍高達93倍。

    

撰文 : 李兆明

香港股票 SaaS 騰訊 市盈率 微盟集團（02013）

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