【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國

▲ 美國司法部長巴爾斥責美企將私利淩駕於國家利益之上,批評美企幫助中國在經濟和技術方面與美國競爭。

中美關係持續緊張,美企也淪爲中美兩國角力的箭靶。美國司法部長巴爾(William Barr)也針對中國發表強硬言論,斥責美企將私利淩駕於國家利益之上,更批評美企幫助中國在經濟和技術方面與美國競爭。

巴爾接受霍士新聞台的採訪時指出,美國總統特朗普(Donald Trump)在5G網絡技術等範疇與中國對抗時,美國企業卻欠缺長遠視野,也欠缺維持美國勢力的立場。但巴爾沒有點名指出是在批判哪些美國企業。

巴爾指,美國在第二次世界大戰期間團結對抗納粹德國,諷刺美國企業或會忘記要效忠美國。

巴爾更批評指:

他們當中有很多人願意為自己的短期利益,犧牲企業的長遠生存能力,這樣他們才能獲得股票期權和踏足高爾夫球度假村。

(they’re willing -- ultimately, many of them -- to sacrifice the long-term viability of their companies for short-term profit, so they can get their stock options and move into the golf resort.)

巴爾更指特朗普的美國優先(America First)競選重點,可削弱中國在美國及國際方面的影響力,包括可打擊中國研究人員參與美國關鍵技術研究計劃的情況。巴爾甚至呼籲西方國家應團結起來,阻止華為參與5G網絡技術建設,建議各國選用歐洲企業諾基亞和愛立信。

責任編輯:何穎兒