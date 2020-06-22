【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間14:00）
中美關係持續緊張，美企也淪爲中美兩國角力的箭靶。美國司法部長巴爾（William Barr）也針對中國發表強硬言論，斥責美企將私利淩駕於國家利益之上，更批評美企幫助中國在經濟和技術方面與美國競爭。
巴爾接受霍士新聞台的採訪時指出，美國總統特朗普（Donald Trump）在5G網絡技術等範疇與中國對抗時，美國企業卻欠缺長遠視野，也欠缺維持美國勢力的立場。但巴爾沒有點名指出是在批判哪些美國企業。
巴爾指，美國在第二次世界大戰期間團結對抗納粹德國，諷刺美國企業或會忘記要效忠美國。
巴爾更批評指：
他們當中有很多人願意為自己的短期利益，犧牲企業的長遠生存能力，這樣他們才能獲得股票期權和踏足高爾夫球度假村。
（they’re willing -- ultimately, many of them -- to sacrifice the long-term viability of their companies for short-term profit, so they can get their stock options and move into the golf resort.）
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巴爾更指特朗普的美國優先（America First）競選重點，可削弱中國在美國及國際方面的影響力，包括可打擊中國研究人員參與美國關鍵技術研究計劃的情況。巴爾甚至呼籲西方國家應團結起來，阻止華為參與5G網絡技術建設，建議各國選用歐洲企業諾基亞和愛立信。
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責任編輯：何穎兒