【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求

▲ WhatsApp新增電子支付功能，相信有助企業做更多生意。

要數哪款科技應用「最入屋」，電子支付肯定榜上有名。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）上周一（15日）宣布，為WhatsApp新增電子支付功能，巴西率先使用。

imBee專門開發客戶管理即時通訊工具，方便企業在微信、WhatsApp、LINE等上，完成定單流程。其業務拓展總監梁偉聰表示，不論是大企抑或中小企，均希望在WhatsApp上做更多生意，對電子支付需求非常大，「WhatsApp此舉正好迎合發展需要，期望盡快全面開通，有利本地企業營商。」

據了解，用戶毋須離開正在使用的應用程式，即可在WhatsApp內綁定信用卡，進行付款或交易；消費者購物或滙款時，WhatsApp並不收費，惟商戶須逐筆支付手續費。

▲ 梁偉聰認為，WhatsApp引入電子支付，有利本地企業吸客。

老闆員工互補位 分擔不同角色

要做大生意，除善用科技外，本身個性亦相當重要，特別是老闆願與員工拍住上，更要成為懂得找到良駒的伯樂。imBee聯合創辦人黃啟桓笑言，公司初成立時，「每日向天祈求有個交際網絡廣的人來幫手」，最終皇天不負有心人，經朋友認識曾任職逾5年財經記者的梁偉聰。

二人一拍即合，全因可互相補位。黃啟桓稱，自己時常有很多想法湧現，也能馬上落手做，惟總有甩漏亦怕「講錯嘢」，故須「交波」予更善於市場推廣、對外溝通的同事，相信每人具備不同才能。「努力是重要，但做好一件事，要懂得放手給比你聰明的人，並認清個人不足。」

▲ 黃啟桓表示，imBee將拓展海外業務，首選地為台灣及新加坡，最大挑戰是「揀人」組團隊。

【電子支付】疫情催谷電子支付大趨勢 PayPal：須注意網絡安全風險

【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標 料2023年投入服務

協助完成種子輪 集資387萬

梁偉聰幸不負所望，今年初不斷「跑數」，透過相熟本地投資者、風投基金（VC）等搭路，協助完成種子輪（Seed round），獲本地初創企業投資公司ParticleX在內的4名投資者，向imBee注資50萬美元（約387萬港元），估值已達800萬美元（約6200萬港元）。

記者、攝影：姚慧儀