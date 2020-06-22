【疫市營商】WeChat Pay HK夥KFC及惠康　推新消費優惠（內附購物優惠碼）

▲ WeChat掃描指定小程式優惠碼，即可領取一張25元專屬電子現金券。（WeChat Pay HK提供）

疫情下都想慳得就慳，購物如何慳到最多？騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK今日宣布，與近日新加盟的肯德基KFC及惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖，合作推出專屬優惠。

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用戶由即日起至7月26日，以WeChat掃描指定小程式優惠碼，即可領取一張25元專屬電子現金券，推廣期內最多可獲三張。該現金券可在全港惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖，例如Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons Ichiba以WeChat Pay HK錢包消費滿100元時使用。

電子現金券外，還推出專屬印花活動。用戶於以上商戶單筆消費滿50元，即可獲贈專屬印花一個，憑兩個專屬印花可換領10元專屬電子現金券一張，推廣期內最多可換領三張。

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WeChat Pay HK X KFC 設9元電子現金券

另外，由即日起至7月14日，用戶可掃描指定小程式碼，領取一張KFC的9元專屬電子現金券。而用戶凡於全港指定KFC餐廳（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外），單筆消費滿30元，又可獲專屬印花一個。每三個印花可換領9元專屬電子現金券一張，推廣期內最多可換領兩張現金券。

▲ 用戶可掃描指定小程式碼，領取一張KFC的9元專屬電子現金券。（WeChat Pay HK提供）

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責任編輯：馬意文

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