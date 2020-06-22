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【中印衝突】除咗小米　還有哪些港股有份投資印度？

股樓投資 16:10 2020/06/22

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中印衝突事件升温，視印度為其中一個主要市場的小米(01810)。事實上人口眾多，科技產業發達的印度，和內地同樣都是近年區內經濟發展迅速的新興市場，吸引不少外企投資於此。多間大型本港上市企業，亦有在印度投資。

相關文章:【中印衝突】印度抵制」中國手機　對小米影響有幾大?

騰訊(00700)

由2012年起騰訊在印度最少對12間企業作出投資，包括於2017年先後入股當地最大電商平台Flipkart,網上教育平台Byju和有印度滴滴之稱的打車平台Ola。

阿里巴巴 (09998)

2015年起阿里先後最少投資6間印度公司，包括當地網上支付企業Paytm母公公司One97  Communication,印度版天貓Paytm Mall和另一電商平台Bigbasket。

友邦(01299)

友邦和Tata Son成立合資企業在印度發展保險業務。友邦擁有49%權益。

滙豐(00005)

去年滙豐印度税前利潤達10億美元，僅次於香港，中國和沙地阿拉伯，為集團第四大盈利貢獻地區。

渣打(02888)

印度是渣打九大主要市場之一，去年税前盈利7,900萬美元。

相關文章:【中英關係】傳滙豐等英資巨企向英政府游說　籲勿忽視中國14億人口市場

 

撰文 : 投資組

滙豐控股（00005） 小米集團－W（01810） 印度 經濟

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