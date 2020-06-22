【中印衝突】除咗小米　還有哪些港股有份投資印度？

中印衝突事件升温，視印度為其中一個主要市場的小米(01810)。事實上人口眾多，科技產業發達的印度，和內地同樣都是近年區內經濟發展迅速的新興市場，吸引不少外企投資於此。多間大型本港上市企業，亦有在印度投資。

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騰訊(00700)

由2012年起騰訊在印度最少對12間企業作出投資，包括於2017年先後入股當地最大電商平台Flipkart,網上教育平台Byju和有印度滴滴之稱的打車平台Ola。

阿里巴巴 (09998)

2015年起阿里先後最少投資6間印度公司，包括當地網上支付企業Paytm母公公司One97 Communication,印度版天貓Paytm Mall和另一電商平台Bigbasket。

友邦(01299)

友邦和Tata Son成立合資企業在印度發展保險業務。友邦擁有49%權益。

滙豐(00005)

去年滙豐印度税前利潤達10億美元，僅次於香港，中國和沙地阿拉伯，為集團第四大盈利貢獻地區。

渣打(02888)

印度是渣打九大主要市場之一，去年税前盈利7,900萬美元。

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