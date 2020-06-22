【創業兵團】港企為救亡賣客服方案　疫市生意報捷

▲ imBee聯合創辦人黃啟桓（右）稱，當年走投無路，向企業推薦原屬「812洗衣隊」的客戶管理工具時，未想過竟能賺錢，更催生新公司imBee。左為業務拓展總監梁偉聰。（姚慧儀攝）

眼見人人用WhatsApp、LINE、WeChat等即時通訊軟件，加上電商彈起，瀕臨破產邊緣的黃啟桓，去年開設imBee公司，提供全自動化客戶管理的解決方案，助企業24小時處理定單及查詢。生意源源不絕之餘，他更成功翻身。

訪問當日，記者瞥見門牌寫上「812洗衣隊」，以為去錯了地方，一問之下始知背後有段古。原來imBee並非黃啟桓首次創業，談起成立經過，他即大歎「好淒涼」。

住公屋出身、現年39歲的黃啟桓，中學畢業便擔起養家責任。他曾任公關，亦幫過本地媒體公司開發新聞App，後來想創一番事業，礙於學歷不高，決定先以物流業起步。

試過有人介紹一張大定單，幫全港送機頂盒，但連同我只有3個司機送貨，頂盡能送荃灣及觀塘區，難得有大客卻幫不上忙。

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設月費計劃 管理方案助減營運開支

他形容這是個「False start」，卻因而激發出新念頭，「與其等生意，不如為自己創造生意，而洗衣正正是人人有需要。」於是他找來拍檔各出資100萬元，於2015年成立「812洗衣隊」，專攻髮型屋、美容院、健身室等B2B生意。一日送足16個鐘，公司營業額年年增長，車隊規模達10多人，卻因收費便宜、成本過高，差點做到破產。他苦笑道：

連投資者的400萬元都燒盡，才剛剛好夠出糧，是一個很大的教訓。

為套現惟有變賣家當，遂出售原供內部使用的軟件即服務（SaaS）產品，能讓商戶在WhatsApp、WeChat等應用程式上，利用客戶關係管理（CRM）系統，即時與客戶聯繫。首批買家包括網購平台「士多」，當時對方竟開出一張5位數字的支票，他才驚覺銷售解決方案「原來很值錢」，並於去年4月成立imBee。

▲ 在WhatsApp平台上，消費者點擊商戶的專屬鏈接（Link）後，按指示簡單輸入數字，即可查看公司簡介、產品詳情，甚至完成付款。（姚慧儀攝）

企業現時可加入月費計劃，透過所提供的網絡工具，整合銷售流程。例如在即時通訊軟件上，系統自動處理消費者的定單、換購禮品、預約及提醒送貨等；拍攝和發送繳款單存據後，人工智能（AI）亦會認證信用卡資料，自動對數及生成收據。此外，聊天機器人（ChatBot）能解答疑問，遇特殊個案，企業才需派員跟進，從而提高工作效率，減省人手。

▲ 平台提供自動回覆系統，票務狀況、帳單管理、數據報表、客戶列表及分類等，有助企業提高客服質素，並發掘潛在客戶。（受訪者提供圖片）

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目前imBee擁約100個客戶，包括SmarTone、平安保險、香港信貸等；上市公司與中小企比例為1比2。截至今年6月，營業額已達100萬美元（約775萬港元），更成為今年香港貿發局「創業快綫」比賽的勝出初創，

擴張快全因一個策略──事先說服市場上最大客戶，試過最長游說9個月，但好處是之後自然吸引小戶上門。

一切漸入佳績，「812洗衣隊」去年營業額亦達千萬元，可謂苦盡甘來。

新冠肺炎衝擊下，遙距工作盛行、企業加快數碼化，上兩個月imBee收逾500個查詢，有100個客戶在洽商中。他透露，今年底將進行新一輪融資，為開拓海外業務「儲彈藥」，首選地是新加坡及台灣。

記者：姚慧儀