【新股IPO】「騰訊概念股」祖龍娛樂明起招股 入場費1.17萬元

▲ 騰訊概念股祖龍娛樂月底開啟招股。

騰訊 （00700） 有份投資的手機遊戲開發商祖龍娛樂 （新上市編號︰09990） 周二（30日）起招股，招股價介乎9.8至11.6元，每手1000股，入場費11716.9元。公司擬發行1.87億股，集資最多21.7億元，7月7日截止認購申請，7月15日掛牌，中金為獨家保薦人。

公司表示，集資所得當中，40%將用於增強遊戲開發能力及技術以擴大遊戲組合，20%用作擴展遊戲發行及運營業務，特別是海外市場，20%用作戰略性收購及投資，10%用作擴大IP儲備及豐富內容供應，10%作運營資金及一般企業用途。

手遊研發為主要收入來源

祖龍娛樂主要透過IP授權或進行IP原創後研發手遊，再將手遊授權騰訊、三七互娛（深：002555）等遊戲發行商進行遊戲上市，以收取約3成遊戲流水作為公司收入。

根據初步資料披露，騰訊控股持有17.51%股權，為第三大股東。公司第一大股東兼實控人為公司董事長兼首席執行官李青，持股46.39%。第二大股東為完美世界（深：002624），持股23.1%。

公司旗下遊戲作品包括《完美世界》、《誅仙》、《武林外傳》、《笑傲江湖》等。公司2019年扭虧為盈，錄得盈利1.2億元人民幣，2018年則虧損7500萬元人民幣；其中，中國地區為收入貢獻約68%，海外地區收入佔比為32%。

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