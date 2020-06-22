【宏觀中國】橋唔怕舊最緊要受　一招解決內銀壞帳問題！？

新冠疫情嚴重打擊國內經濟，至今尚未完全重啟，不少企業奄奄一息，資金鏈陷入斷裂，銀行的壞帳壓力隨之增加，處理不當，有構成系統性風險的可能。有見及此，當局計劃讓銀行將不良資產轉讓予資產管理公司，企圖讓銀行「金蟬脫殼」。

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據內地報道，個別省市已開始公布金融機構加快處置不良資產的指南，意欲防範和化解風險金融，反映國內不良貸款已困擾銀行營運，不止撥備增加將影響銀行盈利，更會造成資本充足率的壓力。

以四川為例，當地政府提出了10方面的具體措施，包括利用資產管理公司定期組織不良資產處置項目對接；支持地方資產管理公司參與金融機構和企業債務化解處置和資產盤活等。

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此外，銀保監又下發《銀行不良貸款轉讓試點實施方案》，擬放開個人不良貸款的轉讓試點，一共有6家國有銀行、12家股份制銀行、4家金融資產管理公司等參與試點。

查實，讓銀行將不良資產轉讓予資產管理公司處置，也不是新招。話說，之前四大國有銀行計劃上市，為了將銀行的不良資產剝離，俗稱「執靚盤數」，已找過華融、信達、長城、東方等四大資產管理公司代勞，終於解決了銀行高達雙位數的不良貸款率問題。

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但關鍵是，壞帳最後去了哪裡？原來，這些資產管理公司幫銀行洗完白白後，便把爛帳再剝離予財政部的「共管帳戶」，最後當局通過稅收、印銀紙、通脹來慢慢消化掉。當年中國經濟處於高速增長，企業有錢賺，政府不愁無稅收，自然很容易處理，如今經濟放緩，要再消化一大筆爛帳，可能中國也要推出量寬才行。