【派錢1萬】現金發放首日達200萬人網上銀行登記　書面、電子申請時間一覽

政府派發1萬元津貼，於在昨（21日）開始接受登記，多間銀行先後推出現金回贈或大抽獎，鼓勵客戶透過該行登記及領取1萬元。政府表示，現金發放計劃首日登記運作順暢，市民反應踴躍。



截至昨日下午五時，共有約200萬名市民透過參與計劃的21間銀行遞交電子登記，另外約8,000名市民透過香港郵政網頁遞交電子登記表格。昨日約1000間銀行分行和約120間郵政局亦在上午9時至下午5時開放期間，接受市民遞交書面登記表格。

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使用書面表格人士需按年齡分三批開始進行登記，如下： 組別 出生年份 開始登記日期 預計收到款項/領取支票通知日期 1 1955年或以前 2020年6月21日 2020年7月20日起 2 1956年至1970年 2020年7月5日 2020年8月3日起 3 1971年至2002年 2020年7月19日 2020年8月17日起

市民可把填寫好的書面表格投進收款銀行／郵政局的收集箱，或郵寄表格至香港郵政信箱182020號。政府發言人表示，在首兩星期進行登記的人士，會同步在7月20左右起收到款項或領取支票通知，因此無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。

此外，政府發言人又指，經銀行辦理電子登記並以銀行過戶收錢，是最方便快捷、最快收到款項的方法，資料如下： 申請日期 預計收到款項/領取支票通知日期 6月21日至6月30日 一律同步於7月8日左右開始在其指定的個人銀行帳戶收到款項 7月1日起進行電子登記 會在登記後約一星期收到款項



計劃的登記截止日期為2021年12月31日。未有在上述首6星期的分批開始登記時段遞交登記表格的合資格人士，不論出生年份，可於2021年12月31日或之前任何時間進行登記，登記人會於完成登記約2星期後收到款項或領取支票通知。



市民可瀏覽現金發放計劃網站，或致電18 2020查詢計劃詳情。

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