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方星海：香港推A股衍生品「情理之中」應該支持　港交所：適時公布（第二版）

金融經濟 19:33 2020/06/22

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中證監副主席方星海稱，香港金融中心穩固，毋須絲毫悲觀。

中證監副主席方星海出席論壇時稱，香港國際金融中心地位穩固，當市場不確定性增加時，香港地位更會加強，不應有絲毫悲觀。方星海稱，近期中概股回流香港第二上市、MSCI將亞洲市場指數衍生品由新加坡轉至港交所 （00388） ，都是市場自由選擇，沒有政府干預。

方星海同時稱，在香港推出A股相關金融衍生品是「情理之中的事，應該予以支持」。港交所去年初獲MSCI 授權，爭取推出A股期貨等衍生品，但至今尚未有相關產品出爐。

港交所回應指，A股期貨會在適時公布最新發展，稱A股衍生產品可與交易所正在快速增加的產品組合互補，滿足投資者風險管理需求。

港交所今日（22日）股價創312元新高，並以接近全日高位311.6元收市。

【港交所新高】大摩：A股期貨突破帶港交所向最牛情景進發　中金新予目標價343元

方星海：MSCI亞洲期貨、中概股來港都是市場選擇

方星海稱，MSCI授權港交所推出亞洲股指衍生品，是因為香港股權衍生品市場有很好的基礎，而且香港聚集亞洲地區最多的全球的機構投資者，轉移後有利交易更活躍。

美國上市的中資科網股在港第二上市方面，他同樣指，香港第二上市制度較完善，並與內地資本市場密切，都有利香港吸引中概股第二上市。

他也指出，如果人民幣國際化能夠取得更大進展，中國抵禦金融被脫鉤的能力會大大增強。

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編輯：麥德銘

A股 香港股票 香港交易所（00388） 人民幣國際化 方星海 香港交易及結算所有限公司 中國證監會 第二上市 中國概念股 國際金融中心

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