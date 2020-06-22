中證監方星海：香港推A股衍生品時機成熟　中概股、MSCI期貨皆市場選擇

▲ 中證監副主席方星海稱，香港金融中心穩固，毋須絲毫悲觀。

中證監副主席方星海出席論壇時稱，香港國際金融中心地位穩固，當市場不確定性增加時，香港地位更會加強，不應有絲毫悲觀。方星海稱，近期中概股回流香港第二上市、MSCI將亞洲市場指數衍生品由新加坡轉至港交所 （00388） ，都是市場自由選擇，沒有政府干預。

方星海同時稱，在香港推出A股相關金融衍生品時機已成熟。港交所去年初獲MSCI 授權，爭取推出A股期貨等衍生品，但至今尚未有相關產品出爐。

方星海稱，MSCI授權港交所推出亞洲股指衍生品，是因為香港股權衍生品市場有很好的基礎，而且香港聚集亞洲地區最多的全球的機構投資者，轉移後有利交易更活躍。

美國上市的中資科網股在港第二上市方面，他同樣指，香港第二上市制度較完善，並與內地資本市場密切，都有利香港吸引中概股第二上市。

他也指出，如果人民幣國際化能夠取得更大進展，中國抵禦金融被脫鉤的能力會大大增強。

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編輯：麥德銘