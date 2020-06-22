科大推電子證書認證平台　藉區塊鏈技術打擊偽證書

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【創業兵團】港企為救亡賣客服方案 疫市生意報捷
香港科技大學（科大）近日推出科大「區塊鏈證書」平台，為畢業證書、學業成績單等認證提供方便又安全可信的系統。科大指出，新平台除了可推廣無紙化外，亦有助打擊偽造證書。科大教務長James Prince表示，科大將繼續實踐應用不同創新技術，推動香港的學術認證方式。
科大指出，畢業生現時每需要一份紙本畢業證書，需要向大學提出要求並付款，對畢業生或其準僱主均帶來不便。而科大推出以區塊鏈技術為基礎的學位認證系統後，科大畢業生將於本月底開始收到校方的電郵，內含獲加密簽署及具防篡功能的電子畢業證書。同時，畢業生亦可在9月起提前向校方申請，提前取得電子成績單。
而準僱主方面，其人力資源部只要在科大的官方網站上，透過簡單步驟即可驗證科大畢業生的畢業證書及成績。科大計算機科學系助理教授陳啟峰指出，區塊鏈技術容許多方在無中介人在場的情況下進行交易，若檔案被篡改後即被發現，令系統保持完整性。
科大亦明白推動電子畢業證書需時，畢業生或僱主或需要時間適應。事實上，即使平台有助加快聘請流程，可是不少畢業生仍希望收到實體的紙張證書。而僱主雖多以電郵形式收取畢業證書的PDF檔，但改用學校平台後查閱證書就需要多做數個步驟。
記者：楊匡然