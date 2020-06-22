科大推電子證書認證平台　藉區塊鏈技術打擊偽證書

▲ 科大推出以區塊鏈技術為基礎的學位認證系統後，科大畢業生將於本月底開始收到獲加密簽署及具防篡功能的電子畢業證書。

香港科技大學（科大）近日推出科大「區塊鏈證書」平台，為畢業證書、學業成績單等認證提供方便又安全可信的系統。科大指出，新平台除了可推廣無紙化外，亦有助打擊偽造證書。科大教務長James Prince表示，科大將繼續實踐應用不同創新技術，推動香港的學術認證方式。

科大指出，畢業生現時每需要一份紙本畢業證書，需要向大學提出要求並付款，對畢業生或其準僱主均帶來不便。而科大推出以區塊鏈技術為基礎的學位認證系統後，科大畢業生將於本月底開始收到校方的電郵，內含獲加密簽署及具防篡功能的電子畢業證書。同時，畢業生亦可在9月起提前向校方申請，提前取得電子成績單。

而準僱主方面，其人力資源部只要在科大的官方網站上，透過簡單步驟即可驗證科大畢業生的畢業證書及成績。科大計算機科學系助理教授陳啟峰指出，區塊鏈技術容許多方在無中介人在場的情況下進行交易，若檔案被篡改後即被發現，令系統保持完整性。

科大亦明白推動電子畢業證書需時，畢業生或僱主或需要時間適應。事實上，即使平台有助加快聘請流程，可是不少畢業生仍希望收到實體的紙張證書。而僱主雖多以電郵形式收取畢業證書的PDF檔，但改用學校平台後查閱證書就需要多做數個步驟。



記者：楊匡然

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