【美股期貨】道指期貨拗腰升逾200點　今早一度跌近300點

▲ 【美股期貨】道指期貨拗腰升逾百點 今早曾跌近300點

新冠肺炎疫情反彈，道指上周五跌208點。投資者權衡疫情與經濟復甦前景，美股期貨今早低開倒升，道指期貨曾跌近300點，其後拗腰倒升，升逾200點。

【16：54】美股期貨於亞股收市後升幅擴大，道指期貨升268點，報25797點；標指期貨升31點，報3090點；納指期貨升91點，報10014點。

【16：45】泰森食品（美︰TSN）盤前跌1.5%，報62.29美元。中國海關總署公告，周日（21日）起暫停美國泰森食品公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸入中國，原因是有關企業最近有多名員工感染新冠病毒，被列為聚集性感染。

【新冠肺炎】中國暫停美國泰森公司禽肉輸華

【16：23】萬國數據（美︰GDS）盤前升2.9%，報77.3美元。報道指，萬國數據正計劃來港作第二上市，並計劃集資約10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】萬國數據擬考慮來港作第二上市 集資最多78億

【16：12】道指期貨升199點，報25728點；標指期貨升24點，報3083點；納指期貨升83點，報10006點。

【14：24】美股期貨升勢回順，道指期貨升22點，報25551點；標指期貨升7點，報3066點；納指期貨升35點，報9958點。

【12：11】道指期貨升187點，報25716點，今早曾低見25230點，跌299點；標指期貨升21點，報3081點；納指期貨升70點，報9994點。

美股上周五個別發展，美國疫情出現反彈迹象，道指早段曾升逾370點，最終倒跌208點，報25871點；標指跌17點，報3097點；納指升3點，報9946點。

道指上周五跌208點港股ADR跌274點 紐約期油升2.3%

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責任編輯︰梁浩碩