【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業

▲ 「保就業」計劃今天（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單，涵蓋近25,500名僱主、涉及約48億元工資補貼及承諾受薪僱員人數超過20萬個。（資料圖片）

「保就業」計劃今天（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單，涵蓋近25,500名僱主、涉及約48億元工資補貼及承諾受薪僱員人數超過20萬個。

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僱主涵蓋多個行業，包括零售業如I.T APPARELS LIMITED獲批47,106,591元補助，涉及1,809名員工；航空業如中華航空獲批6,121,836元補助，涉及222名員工；旅遊業如捷成旅遊獲批891,000 元補助，涉及33名員工；飲食業如南記春卷粉麵獲批9,767,046元補助，涉及426名員工、大渣哥獲批475,386元補助，涉及22名員工；電訊業如衛訊電訊獲批4,898,922元補助，涉及178名員工等。

「保就業」計劃第一期申請在6月14日截止，政府合共收到168,799名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二，並在過去兩星期已向兩批共59,500名僱主，發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。

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第二期申請詳情日內公布

發言人強調，若獲批工資補貼的僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於2020年3月的僱員總數（無論僱員在3月有否支薪），該僱主須向政府繳付罰款。此外，若僱主在接受補貼的3個月期間，未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。

政府會於稍後公布第二期的申請詳情，目標是於今年9月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。

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責任編輯：朱悅瀅

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