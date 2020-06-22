  • 30°C
香港時間 : 2020622日 (一) 12:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】菲仕蘭旗下黑白慶80周年　今年推連串活動

商業 12:17 2020/06/22

分享：

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白，為慶祝80周年，夥天星小輪，設計特色船隻。（菲仕蘭提供）

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白，為慶祝80周年，夥天星小輪，設計以黑白經典紅白色為主調、印有其自農場Frisian Cow乳牛圖案的船身，作為首輪推廣活動。該天星小輪自上月底正式在維多利亞港隆重啟航，每日往來中環及尖沙咀，為期兩個月至7月24日。而在今年將陸續推出一連串80周年推廣活動。

菲仕蘭香港乳製品銷售及市場總監馮杰瑩表示，過去80年，每年港人及遊客平均飲用逾2億杯黑白港式奶茶，即每秒有超過6人正在飲用，是不少港人每日不可或缺的精神食糧。她希望未來繼續陪伴港人，邁步走向前。

黑白淡奶80年來　香港售約12.5億罐
其實港式奶茶陪伴不少港人成長，亦是本港茶餐廳必備的飲品之一。據Kantar Hong Kong於 去年進行的網上問卷調查顯示，600位18至52歲的香港居民中，有55%喜愛即製飲品為港式奶茶。至於港式奶茶中，據尼爾森曾進行全港受訪茶餐廳所使用淡奶品牌的調查，發現黑白淡奶是最多茶餐廳選用。

港式奶茶陪伴不少港人成長，亦是本港茶餐廳必備的飲品之一。（菲仕蘭提供）

菲仕蘭香港表示，過去80年以來，香港市場共使用約12.5億罐黑白淡奶，即可放滿近29,600個20呎標準貨櫃，或放滿60個標準足球場（7,140平方米）。若以淡奶的容量計劃，相等於注滿175個50米國際標準游泳池（2,500,000公升）。

【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）

【疫市開店】無印良品德福店22日開業 　以「食」為主題　

【疫市營商】茲曼尼真皮梳化優惠低至74折　逾200種顏色選擇

責任編輯：馬意文

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機 

相關文章

【疫市營商】 荃新天地逾百款運動＋戶外用品　低至4折發售
2020/06/19
【疫市營商】 荃新天地逾百款運動＋戶外用品　低至4折發售
【旅遊寒冬】 旅發局未來兩周再推優惠　程鼎一：應改善接待旅客的質素
2020/06/19
【旅遊寒冬】 旅發局未來兩周再推優惠　程鼎一：應改善接待旅客的質素
【球迷注意】 PayMe X Now E推75折一日通行證 　58.5元盡覽英超＋西甲賽事
2020/06/19
【球迷注意】 PayMe X Now E推75折一日通行證 　58.5元盡覽英超＋西甲賽事
【疫市營商】O2O 營銷模式　如何救零售？
2020/06/20
【疫市營商】O2O 營銷模式　如何救零售？
疫情 飲品 港式 銷售 尼爾森 荷蘭 香港 尖沙咀 中環 農場

上一篇文章

【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業

下一篇文章

【父親節】港人慣用綫上購物　手錶品牌網銷按年最高增20%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】包機查詢6月增8成半　一程最低消費要幾多？
【疫市營商】包機查詢6月增8成半　一程最低消費要幾多？
【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店　兩位用下午茶只需258元起
【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店　兩位用下午茶只需258元起
建造業求才若渴　過來人分享面試經驗
建造業求才若渴　過來人分享面試經驗
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠
【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」