【疫市營商】菲仕蘭旗下黑白慶80周年　今年推連串活動

▲ 荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白，為慶祝80周年，夥天星小輪，設計特色船隻。（菲仕蘭提供）

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白，為慶祝80周年，夥天星小輪，設計以黑白經典紅白色為主調、印有其自農場Frisian Cow乳牛圖案的船身，作為首輪推廣活動。該天星小輪自上月底正式在維多利亞港隆重啟航，每日往來中環及尖沙咀，為期兩個月至7月24日。而在今年將陸續推出一連串80周年推廣活動。

菲仕蘭香港乳製品銷售及市場總監馮杰瑩表示，過去80年，每年港人及遊客平均飲用逾2億杯黑白港式奶茶，即每秒有超過6人正在飲用，是不少港人每日不可或缺的精神食糧。她希望未來繼續陪伴港人，邁步走向前。

黑白淡奶80年來 香港售約12.5億罐

其實港式奶茶陪伴不少港人成長，亦是本港茶餐廳必備的飲品之一。據Kantar Hong Kong於 去年進行的網上問卷調查顯示，600位18至52歲的香港居民中，有55%喜愛即製飲品為港式奶茶。至於港式奶茶中，據尼爾森曾進行全港受訪茶餐廳所使用淡奶品牌的調查，發現黑白淡奶是最多茶餐廳選用。

▲ 港式奶茶陪伴不少港人成長，亦是本港茶餐廳必備的飲品之一。（菲仕蘭提供）

菲仕蘭香港表示，過去80年以來，香港市場共使用約12.5億罐黑白淡奶，即可放滿近29,600個20呎標準貨櫃，或放滿60個標準足球場（7,140平方米）。若以淡奶的容量計劃，相等於注滿175個50米國際標準游泳池（2,500,000公升）。

【消費優惠】購物有咩買？ 零售折扣和你看（不斷更新）

【疫市開店】無印良品德福店22日開業 以「食」為主題

【疫市營商】茲曼尼真皮梳化優惠低至74折 逾200種顏色選擇

責任編輯：馬意文

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機