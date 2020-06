【美國大選2020】特朗普遭前手下圍攻 博爾頓：兩個候選人都不投

▲ 博爾頓表示,年底的總統大選將不會投票予特朗普和拜登兩位候選人。

美國前白宮安全顧問博爾頓出版回憶錄,披露任內特朗普政府的秘聞,鬧得滿城風雨。外媒報道,對於年底的總統選舉,他表示不會投票予兩位參選人特朗普和拜登。特朗普的前幕僚紛紛表態不會支持特朗普,更言特朗普是「平生首次看見不以團結美國人為己任的總統」。

英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)在周日報道博爾頓(John Bolton)會投票予民主黨候選人拜登後,美國有線新聞網(CNN)向博爾頓查詢,其發言人表示:

「他不會投票予拜登和特朗普。」("He will not be voting for Biden or Trump." )

博爾頓是共和黨人,他坦言在2016年的總統大選曾投票予特朗普,但看過特朗普表現後,不會再支持。博爾頓早前接受電視訪問時,更直言特朗普沒有勝任總統的能耐。

特朗普競選團隊反擊,博爾頓意圖通過說謊和洩露機密資料來推銷作品,又引述前總統布殊的評論表示,博爾頓沒有信譽。

特朗普的前幕僚紛紛表態,包括前白宮幕僚長凱利(John Kelly)、前國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)、前白宮國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster),前國防部長馬蒂斯(James Mattis)。其中馬蒂斯更在聲明提到自己「平生首次看見不以團結美國人為己任的總統」( "the first president in my lifetime who does not try to unite the American people.")。

