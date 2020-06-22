【美國大選2020】特朗普遭前手下圍攻 博爾頓：兩個候選人都不投

▲ 博爾頓表示，年底的總統大選將不會投票予特朗普和拜登兩位候選人。

美國前白宮安全顧問博爾頓出版回憶錄，披露任內特朗普政府的秘聞，鬧得滿城風雨。外媒報道，對於年底的總統選舉，他表示不會投票予兩位參選人特朗普和拜登。特朗普的前幕僚紛紛表態不會支持特朗普，更言特朗普是「平生首次看見不以團結美國人為己任的總統」。

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英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）在周日報道博爾頓（John Bolton）會投票予民主黨候選人拜登後，美國有線新聞網（CNN）向博爾頓查詢，其發言人表示：

「他不會投票予拜登和特朗普。」（"He will not be voting for Biden or Trump." ）

博爾頓是共和黨人，他坦言在2016年的總統大選曾投票予特朗普，但看過特朗普表現後，不會再支持。博爾頓早前接受電視訪問時，更直言特朗普沒有勝任總統的能耐。

特朗普競選團隊反擊，博爾頓意圖通過說謊和洩露機密資料來推銷作品，又引述前總統布殊的評論表示，博爾頓沒有信譽。

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特朗普的前幕僚紛紛表態，包括前白宮幕僚長凱利（John Kelly）、前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）、前白宮國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster），前國防部長馬蒂斯（James Mattis）。其中馬蒂斯更在聲明提到自己「平生首次看見不以團結美國人為己任的總統」（ "the first president in my lifetime who does not try to unite the American people."）。

記者：葉芷樺