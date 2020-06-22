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特朗普造勢會被整蠱 抖音用戶搶門票後放飛機

環球社會熱點 12:37 2020/06/22

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特朗普造勢會被整蠱 抖音用戶搶門票後放飛機

新冠肺炎疫情在美國反覆，總統特朗普堅持舉行造勢大會。在美國受歡迎的短片分享平台、「抖音海外版」的Tik-Tok上，網民號召無意出席競選集會的年輕人索取門票，但不去集會，令集會變得冷清。他們的策略似乎成功，特朗普團隊原本預計會場爆滿，但最終場內有近一半空位。

特朗普造勢會稱新冠病毒為「Kung Flu」涉種族歧視

特朗普（Donald Trump）上周六（20日）於俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行3個月以來，首場大型競選造勢會。抖音用戶號召網民索取門票，但當日「放飛機」，南韓流行音樂K-POP粉絲亦加入行動。

網民 Mary Jo Laupp上周在Tik-Tok呼籲其他人登記「霸位」，目標是令集會冷清，剩下特朗普一個人在台上。其帖文一夜間獲超過 70 萬人讚好、逾 200 萬人瀏灠，她相信有1.7萬人成功索取門票。

【美國疫情】特朗普造勢會6工作人員確診 仍照常舉行

【美國疫情】法院拒禁特朗普巨型造勢會 萬人空巷恐播毒

會場室內場館可容納1.9萬人，塔爾薩消防局估計，現場只有約6200人。特朗普競選團隊發表聲明指， 有100萬人網上登記出席集會，但大會並沒有印製入場券，參加者以「先到先得」形式入場，不受「虛假索取門票」影響。

特朗普的競選經理斥，媒體及示威者阻止其他人出席集會，並指責假新聞令支持者因擔心新冠肺炎及反種族歧視的示威，而不出席集會。共和黨資深競選策略師形容，今次是徹底的災難。

白宮顧問：新冠肺炎是中國共產黨產物 北京堅決否認

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記者：韓羚

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