【中概股回歸】網易在港成交近美股五成 遠超阿里

焦點中概股網易 （09999） 及京東 （09618） 相繼來港第二上市，掀起熱潮。市場關注兩隻焦點股上市後能否複製阿里巴巴 （09988） 的成交暢旺佳績。

網易於6月11日上市，至今已逾一周，除了首日掛牌當日錄得於70億元成交，其後日子成交表現不算出。現時港股每日成交逾千億元，網易日均成交10多億元，佔比並不高。

不過，來港第二上市的網易，於港股初期的成交相對於美國存托股（ADS）比例，遠較阿里為高。若撇除在港上市首兩的大成交，單計上周，即6月15至19日，網易於本港的日均成交約13億港元，期間其ADS的日均成交約28.7港元，即港股成交約為ADS的45%。

網易近六成貨搬至港股

網易首周在港成交佔美股近半，這數據遠高於阿里。去年11月底上市阿里，撇除在港上市首兩日以及美國感恩節對美股成交的影響，首周阿里港股成交相等於美股的14.5%，其後兩周，比率降至不足8%。

從在港成交相對美股成交，網易的數字遠高於阿里，在這角度看來，網易於港股的成交相對暢旺。這主要是由於網易市值遠低於阿里，網易初期於本港逾10億元，相對美股成交的比重甚高。

另外，網易於港上市時，已將六成股份轉移來港，港交所 （00388） 中央結算的股份持倉紀錄顯示，網易已將近六成已發行股本轉移來港，相信包括了大股東兼首席執行官丁磊的持股。

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不過，按阿里巴巴的經驗，於首周過後，在港的成交額會逐步回落。網易成交亦會逐漸縮減，至於成交會回落至什麼水平，則要看未來這一兩周的表現。

責任編輯：錢家鋒