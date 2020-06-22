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Google搜尋異動揭示美國樓市危機？

環球政經 15:44 2020/06/22

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隨著新冠疫情在美國蔓延，經濟衰退進一步加劇，美國房地產市場或將面臨巨大變化。市場研究機構OnePoll和全美房地產經紀協會（National Association of Realtors）近日訪問2千名美國業主，過半數受訪者表示非常擔心未來是否能償還抵押貸款，近半數人則表示由於已無力償還，正考慮出售自己的物業。另外，約8成受訪者表示因疫情引發的經濟衰退感受到財務壓力。

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而據Google的搜尋趨勢顯示，自美國3月實施封鎖措施以來，賣房子（Sell home）」一詞在美國多地的熱度有所上升：


調查指出，為了支付抵押貸款，近6成人已減少支出，共中71%的人表示削減服裝上的開支；分別有66%、46%和45%的人稱減少了外賣、串流媒體服務和雜費上的支出。

另據牛津經濟研究院（Oxford Economics）５月發布的一份報告顯示，400多萬名美國業主已申請抵押貸款延期計劃，佔所有抵押貸款的7.54%，拖欠率將超過大蕭條時期的一成。

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有分析指出，目前受疫情影響的第一波失業人口以低收入群體為主，主要是租客，他們拖欠租金導致業主無法如常收租，被迫延期向銀行還款；雖然目前多數美國銀行都提供3個月的延遲還款期，但3個月後借貸人仍需連本帶利地償還貸款。因此，如果借貸人的財務狀況在3個月內沒有改善，接著出現的違約風險將會很高。

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