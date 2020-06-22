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微盟集團挫逾一成　「刪庫事件」開庭＋微信推小商店功能

金融經濟 12:45 2020/06/22

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微盟挫逾一成　「刪庫事件」今日開庭

微盟集團 （02013） 「刪庫事件」（刪除數據庫事件）今日開庭，加上微信推「微信小商店」功能或衝擊第三方雲服務供應商，微盟股價挫逾一成，半日收跌8.44元，跌13.9%，成交15.6億元。圍繞微盟「刪庫事件」出現的一系列賠償官司，在業界也已經被稱為「中國SaaS第一案」。

微盟2月披露SaaS業務系統遭員工蓄意破壞致使業務停擺，雖然微盟3月初表示已準備1.5億元人民幣賠付商家，但在賠償問題上，仍遭到大量商家的集體投訴，這些投訴已被立案，並於6月22日在上海開庭審理。目前來看，微盟如果敗訴，恐將陷入更多訴訟。

微盟SaaS服務號稱覆蓋300萬商家，如果全部受到「刪庫」影響，即使微盟準備1.5億元人民幣，每個商家實際上平均只能得到50元人民幣的賠償。假若1/3商家受影響，平均賠償金額亦只有150元人民幣。

另外，騰訊 （00700） 旗下微信推「微信小商店」功能，可直播及賣貨。開通小店後，用戶可以直接在這個小程序裡進行直播和賣貨，亦對對第三方服務供應商造成衝擊。

微盟系統遭員工破壞而停工　CEO：員工深陷網貸、與公司無仇恨

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責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 微盟集團（02013）

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