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【保就業計劃】政府過去兩周發放約114億元工資補貼　養和拎最多I.T.港視入三甲

金融經濟 11:45 2020/06/22

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政府公布「保就業」計劃首批已領取工資補貼的僱主名單，「保就業」計劃第一期申請合共收到近16.9萬名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二。

政府公布「保就業」計劃首批已領取工資補貼的僱主名單，「保就業」計劃第一期申請合共收到近16.9萬名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二。在過去兩星期已向兩批共5.95萬名僱主發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。

最新公布的名單共有約2.55萬雇主領取補貼，當中領取最多的養和醫療集團有限公司，為3238名僱員領取約8594萬元，第二名則為時裝零售商I.T. （00999） ，申請約4710萬元，第三名則為經營網路購物的港視 （01137） ，領取月3274萬元。

政府發言人強調，若獲批工資補貼的僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於2020年3月的僱員總數（無論僱員在三月有否支薪），該僱主須向政府繳付罰款。此外，若僱主在接受補貼的3個月期間，未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。

相關文章：林鄭月娥：保就業計劃已處理逾2.5萬份申請 首批補助周五發出

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