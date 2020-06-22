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美國銀行存款創歷史新高　疫情至今湧入2萬億美元

環球政經 12:50 2020/06/22

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美國聯邦存款保險公司（FDIC）的數據顯示，自1月新冠肺炎在美國爆發以來，美國銀行現金存款創紀錄暴增2萬億美元。單單在4月份，美國的存款已超過了之前一整年的增長，增加8650億美元。存款激增主要與美國政府在疫情期間採取的刺激經濟措施有關，但面對未來的不確定性，無論是個人抑或企業，都選擇囤積現金。

截至2020年6月3日的商業銀行每周存款圖表顯示，存款增幅高達15.4萬億美元：

相關文章：【史無前例】聯儲局推2.3萬億救助方案　瞄準中小企兼掃垃圾債

 

 

FDIC稱，超過三分之二的資金流向了25間最大的金融機構，前三名為摩根大通、美國銀行和花旗銀行，今年首季的存款增長速度遠超其他銀行：

受美國政府向全民派發1200美元，以及失業救濟金申請人增加影響，美國商務部經濟分析局（BEA）指出，美國4月份個人儲蓄率達到創紀錄的33%，當月個人收入實際上增長10.5%。美國銀行首席執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）上月表示，相比疫情爆發前，低於5000美元的支票賬戶實際增加4成的資金。

銀行在經濟衰退期間會謹慎放貸，但Autonomous Research的分析師指出，很多銀行都表示對目前現金氾濫的情況不知如何是好，存款已多得不知道該怎麼用，但可以肯定的是，已經很低的利率將進一步降低。 

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