美國明尼阿波利斯槍擊案1死11傷 駁火逾80發子彈

▲ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市周日（21日）再發生槍擊案，造成最少1死11傷。

美國反種族歧視示威持續之際，明尼蘇達州城市明尼阿波利斯（Minneapolis）作為示威爆發點，周日（21日）再發生槍擊案。槍擊案造成最少1死11傷，當地媒體更形容為該市近年最嚴重的一次槍擊事件，據目擊者透露，多人持械在現場駁火，最少發射80枚子彈。

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明尼阿波利斯市中心於周日淩晨發生槍擊案，案發地點兩旁佈滿酒吧、餐廳和商店。該地日前放寬疫情限制措施，不少人都湧到附近的酒吧及餐廳。因此槍擊案發生時，有大量民眾仍在消遣。

警方表示於凌晨12時37分接報，指該市湖街以北的亨內平大道南（Hennepin Avenue South）有數人開槍，警方表示初步調查結果顯示，槍手徒步於現場開槍及向北推進，導致民眾四散，疑犯其後逃離現場。

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當地媒體引述其中1名傷者的母親泰森（Alyssa Tyson）指，女兒身中兩槍，其中一發子彈擊中其股骨，另一發子彈擊中其手臂。泰森指女兒事發時與一名男性同伴一起，其男伴也遭到槍擊，子彈穿過的位置更非常接近其脊椎。泰森轉述其女兒的另一名女性友人指，槍手在現場最少開了80槍。

社交媒體上的現場片段顯示，現場有部分民眾蹲伏在馬路上，以躲避槍手發射的子彈，其後有警察出現協助他們。現場的餐廳職員表示，事發時有人進入餐廳内躲避，槍手甚至射穿餐廳前方的玻璃，店舖的牆壁内也發現有彈孔。

警方估計涉案的槍手多於一人，但估計槍擊案與黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死一案無關。警方 截至當地周日晚，仍未能捕獲涉案疑犯。

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責任編輯：何穎兒