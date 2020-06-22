▲ 白宮顧問：新冠肺炎是中國共產黨產物 北京堅決否認

新冠肺炎在全球肆虐，美國白宮貿易顧問納瓦羅指，這是中國共產黨的產物（product of the Chinese Communist party），由中國傳播開去，故共產黨須負責。面對任何故意播毒的相關指控，中國堅決否認。

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納瓦羅（Peter Navarro）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，被問到是否曾說「中國製造病毒」，他回應稱：

「你沒聽錯我的意思，該病毒是中國共產黨的產物；直至我們得知實驗室或濕貨市場發生的事情，我們才知道該病毒是在中國繁殖的。」

（That virus was a product of the Chinese Communist party and until we get some information about what happened in those labs or what happened in that wet market we know that virus was spawned in China.）

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被問到是否認為病毒是「故意被製造」，納瓦羅表示，這是一個未解的問題（that’s an open question.）。但他強調，病毒是由中國傳播出去的，因此中國要負責；並斥中方隱瞞疫情長達兩個月，導致10萬美國人病逝。

惟目前未有證據顯示，病毒是否中國製造。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）多次指出，沒有證據證明，病毒來自中國實驗室。中國政府堅稱，防疫得當且未隱瞞疫情。

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記者：韓羚