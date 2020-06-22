【科網狂潮】支付寶母企改新名為螞蟻集團　強調科技公司的定位

▲ 阿里巴巴旗下、支付寶母企「螞蟻金服」易名為「螞蟻集團」。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻金服近日改名為「螞蟻集團」。消息人士指，經國家市場監督管理局核准，全稱由「浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限公司」。螞蟻金服的簡稱已用6年，新名螞蟻集團摘除了「浙江」、並改「金融」為「科技」。

綜合內媒報道，螞蟻集團改名，意圖強化科技公司的定位，且強調全球化為集團核心戰略之一。

螞蟻集團回應指，新名意味集團將全面服務社會和經濟數字化升級的需求，但「螞蟻還是那個螞蟻」，堅持創新，用技術為全球消費者和小微企業創造價值，是集團不變的初心。

集團近月對外公開信及新聞稿均頻繁出現螞蟻集團，代替螞蟻金服；集團高層的社交媒體認證公司亦由螞蟻金服改為螞蟻集團。

此外，螞蟻集團在科技領域有頻繁動作，本月8日，宣布其自研分布式數據庫業務OceanBase成立公司進行商業化運作。支付寶早期成員之一倪行軍新任螞蟻集團CTO（首席技術官）。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：【阿里巴巴股價】螞蟻金服成立數據庫公司OceanBase 胡曉明任董事長

相關文章：【科網狂潮】阿里巴巴高層大調整 多個業務遭勁敵挑戰

編輯：陳華