【虛擬銀行】8家虛銀去年燒錢11億元　騰訊港交所投資「富融銀行」資本最少

▲ 八家虛銀仍處於「燒錢」狀態

金管局去年先後發出8個虛擬銀行牌照，近日各虛銀公布年報。年報顯示，8家虛擬銀行在開業前皆錄虧損，合共虧損11.2億元。資本方面，股東陣容最星光熠熠的富融銀行初期股本投資僅5億元，為各虛銀中最少。富融銀行股東包括騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、工銀亞洲、高瓴資本及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛。

中銀香港 （02388） 財團組成的Livi、渣打香港牽頭的MOX，及眾安銀行三間最早獲發牌的虛銀資本較為雄厚，其中Livi股本達25億元，而MOX及眾安銀行分別為16.11億元及15億元。小米 （01810） 及尚乘合組的天星銀行股本亦達15億元。

另外，螞蟻金服旗下螞蟻銀行股本為7.85億元；平保 （02318） 平安壹賬通銀行及本地獨角獸WeLab的匯立銀行股本均為6億元。

盈利能力方面，各虛銀去年仍處準備階段，至今年3月首間虛銀才正式開業。在缺乏經營收入下，各虛銀一如預期去年均錄得虧損，其中以MOX虧損最大，達2.65億元，其次為LIVI蝕2.01億元，而眾安銀行亦虧損1.94億元。

虛擬銀行 股本（元） 虧損（元） Livi 25億 2.01億 MOX 16.11億 2.65億 眾安銀行 15億 1.94億 天星銀行 15億 0.83億 螞蟻銀行 7.85億 0.37億 平安壹賬通銀行 6億 1.12億 匯立銀行 6億 0.95億 富融銀行 5億 1.33億

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