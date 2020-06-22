摩根資管許長泰：下半年聚焦貿易戰及港區國安法　偏好國指多於恒指

▲ 摩根資管許長泰稱，下半年貿易戰及港區國安法為市場焦點。

摩根資管亞洲首席市場策略師許長泰接受專訪時表示，中美貿易戰及「港區國安法」是下半年兩大重點議題，預期中資股將繼續領跑，偏好科網、消費服務、金融服務、醫療及教育股。

許長泰接受《經濟日報》專訪時表示，港股今年來跑輸環球，除疫情衝擊外，政治議題亦困擾大市，鑑於疫情反覆，料香港重新開放邊境需較長時間，且開放速度緩慢。「香港整體經濟復甦較慢，立法會選舉後的政治環境又是未知之數，不明朗因素充斥下，本地股面臨較大挑戰，下半年偏好國指多於恒指。」

消費需求弱租金受壓 本地股審慎

許長泰稱，分析港股時要拆開3部分去評核，分別是本地經濟敏感度高的零售、房地產發展及收租股，跨國企業股及中資股；當中對本地股持審慎態度，因消費市場需求疲弱，下半年經營環境仍然困難，預期租金續有調整壓力。「未來1至2年旅客都難以回復高峰，關注相關企業如何拓展新收入來源，或改革迎合新趨勢。」

中美摩擦持續，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，無論誰人勝出美國總統大選，美國都會覺得中國是威脅，甚至是敵人，中美關係在未來一段時間仍會相當複雜。

「雖然共和黨候選人的着眼點是國家安全，民主黨候選人則是貿易及人權，但雙方對中國的看法都是一致，預期美國大選前，中美關係持續緊張。」

全文填按此

相關文章：陶冬：疫情料呈波浪式來襲 流動性激增會導致資產價格暴漲

相關文章：【土地問題】港青年看不到將來？ 任志剛：疫情後需解決財富分配不均問題