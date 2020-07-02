【港區國安法】日本視國安法為吸香港人才「東風」　擬打造東京為國際金融中心（第二版）

▲ 外電引述消息指，日本當局正研究更進取地吸引香港金融人才，並認為港區國安法為東風。

港區國安法觸發國際關注，條文細節最終在6月30日晚上11時公布及隨即生效。政局不安各國對香港人才亦虎視眈眈，傳日本政府正考慮推出稅務減免、延長居留等優惠，吸引香港等海外金融人才流入。

日本傳媒報道，日本執政的自民黨計劃推出延長居留時間、或減稅等優惠措施，促進金融企業到當地營業，吸引香港等地的金融人才。

報道指，日本估計香港金融中心將會喪失，而日政府將於月內敲定的經濟財政營運及改革基本方針中，將打造東京成為國際金融中心的目標，因此正加緊搭建配套吸引海外金融人才。

外電：日政府視港國安法為「東風」

此前，外電引述消息指，日本一直期望東京可與香港爭逐亞洲首要金融中心地位，並視北京推行港區國安法為「順風（tailwind）」，研究以更進取的簽證、稅務以至免費辦公室空間，吸引在香港設總部的資產管理經理、交易員和銀行家，以日本東京為「退出策略（exit strategy）」選地。

有關報道未有指出消息來源，但引述其中一名人士指，富達國際（Fidelity International）最近已將東京設為部分買方交易運作的業務應急中心（business continuity site），當局長遠目標是吸引更多、更大型的機構將整個交易枱業務轉至東京。

報道指，日本多個部門會在本周開會，期望在7月年度經濟策略中有更多著墨，當中建議包括放寬金融專業人士短期簽證安排，也可在申請必須牌照時有快速通道，東京市政府也可能向初到達的金融專業人士，使用當局提供的辦公室。東京市政府拒回應報道，指計劃尚在早期階段。

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