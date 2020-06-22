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【港區國安法】日本視國安法為吸香港人才「東風」　富達國際傳選定東京為交易應急中心

金融經濟 10:40 2020/06/22

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外電引述消息指，日本當局正研究更進取地吸引香港金融人才，並認為港區國安法為東風。

港區國安法消息傳出後，雖然至今未有細節，但各地政府紛表達憂慮，甚至研究吸引香港人才轉移陣地。外電引述消息指，日本一直期望東京可與香港爭逐亞洲首要金融中心地位，並視北京推行港區國安法為「順風（tailwind）」，研究以更進取的簽證、稅務以至免費辦公室空間，吸引在香港設總部的資產管理經理、交易員和銀行家，以日本東京為「退出策略（exit strategy）」選地。

有關報道未有指出消息來源，但引述其中一名人士指，富達國際（Fidelity International）最近已將東京設為部分買方交易運作的業務應急中心（business continuity site），當局長遠目標是吸引更多、更大型的機構將整個交易枱業務轉至東京。

日本首相安倍晉三本月曾稱，隨著中國對香港實施國家安全立法，日本將尋求接收從事金融業和其他專業領域的香港居民。

報道指，日本多個部門會在本周開會，期望在7月年度經濟策略中有更多著墨，當中建議包括放寬金融專業人士短期簽證安排，也可在申請必須牌照時有快速通道，東京市政府也可能向初到達的金融專業人士，使用當局提供的辦公室。東京市政府拒回應報道，指計劃尚在早期階段。

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編輯：麥德銘

經濟 安倍晉三 國安法 港區國安法 香港 東京 財富及資產管理 富達

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