陶冬：疫情料呈波浪式來襲　流動性激增會導致資產價格暴漲

▲ 陶冬認為，經濟下行周期可快可慢，但就是躲不開，將取決於疫情發展。

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬認為，新型冠狀病毒疫情料呈波浪式來襲，環球各國雖然大舉放水，但流動性激增不能令經濟擺脫衰退，卻會導致資產價格暴漲。陶冬建議大家重新思考過去行之有效的投資邏輯，不要20年後才發現錯過機會。

陶冬接受本報獨家專訪時表示，以聯儲局為首的環球央行實施寬鬆貨幣政策，全世界大舉放水，這些錢從哪裏來，都是印出來，資金氾濫下，金融市場價格的反彈來得很快，但實際經濟未必可以出現類似的反彈。「一大瓶水，實體經濟吸收到的只有一點點，大部分的水流到金融市場，導致資產價格暴漲。」

他稱，現時是流動性推動的市場，在可預見的將來，流動性不會消失，金融市場將大起大落，同時債券及銀行存款的收益率愈來愈低。

擺脫封鎖就能令經濟改善 想法簡單及天真

疫情期間各地都實施鎖國政策，以減低新型冠狀病毒的傳染率。陶冬指，鎖國行為已為就業及信貸等領域帶來深層次的改變，環球經濟不會因聯儲局極度寬鬆的貨幣政策出現改變，經濟將無可避免進入下行周期。「若認為擺脫封鎖就能令經濟大幅改善，是過於簡單及天真的想法。」

他續稱，經濟下行周期可快可慢，但就是躲不開，將取決於疫情發展，若很快受控，經濟復甦速度會較快，若疫情未受控，經濟下行料持續一段時間。

【陶冬專訪全文】

陶冬：全球大放水 需改變投資邏輯

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