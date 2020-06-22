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【瑞幸咖啡造假】瑞信勝訴可追回逾3億美元債務

環球政經 11:15 2020/06/22

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瑞幸咖啡財務造假風波未完，聯合創辦人兼董事長陸正耀爆出債務違約，積欠瑞信等銀行逾3.2億美元貸款。開曼群島法院上周裁定瑞信集團牽頭的銀行勝訴，可追討該筆債務。

相關文章：美監管機構要求瑞幸退市　瑞幸：將會辦聽證會

開曼群島法院上周二（16日）判決，批准以瑞士信貸為首的債權銀行清算由陸正耀家族控制，分別名為Primus及Mayer的投資基金，前者掌控瑞幸價值6300萬美元的美國存託股份（ADS），後者則掌握1.9688億股B類股份。Primus及Mayer提出希望透過重組及拋售資產的方式集資還債，但法院認為沒有「可靠的證據」顯示它們有辦法在向債權人索求後，能在合理的時間內償還債務，因此駁回。

相關文章：【網民熱話】28歲意大利散戶大手購入瑞幸 落得如此下場？

另據報，瑞幸將在7月5日舉行特別股東大會，表決是否罷免包括陸正耀在內的多名董事。有消息人士指，有關罷免案是為了防止陸正耀干擾特別委員會對瑞幸咖啡財務造假的調查。

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