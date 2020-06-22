【國際金融醜聞定笑話？】德國上巿公司「大拿拿」＄21億「消失」 答案：可能沒有存在過？

德國支付處理及金融服務上巿公司、去年獲軟銀（Softbank）注資10億美金（約78億港元）的Wirecard延後公布業績，原因都幾震撼，公司「大拿拿」21億美金（約162.8億港元）「消失了」。該公司的阿頭Markus Braun上周五（19日）激氣到辭職，他斥責公司大筆款項「失縱」是舞弊。

有傳這筆巨款去了菲律賓的銀行，不過菲律賓的中央銀行周日(21日）馬上否認，指Wirecard不見了的21億美金，一毫子都沒有入過菲律賓的銀行系統內。又指有人想利用菲律賓兩間最大銀行掩飾罪行。菲律賓央行會展開調查。

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菲律賓兩大間銀行BDO Unibank 以及BPI（Bank of the Philippine Islands)發聲明，否認跟Wirecard有業務來往。兩間銀行並向負責Wirecard審計的會計師行指有關該筆資金存在於銀行的文件是假的。BPI銀行向傳媒表示，「假文件」上有行內一位助理經理的簽名，該名經理已被停職。另一間相關銀行BDO Unibank則指一名銀行職員可能涉偽造文件。

當大家在想這「嚿錢」去了哪兒？事情峰迴路轉，該公司期後指，「消失」的21億美元好大可能沒有存在過！即係擺大烏龍？現時該公司着手調查。即使公司冇唔見21億，但此事已令該公司股價大挫，信用評級被降到近乎垃圾級別，而股東們當然嘈到拆天。「大拿拿」21億有定冇？究竟玩邊科？真係要睇下回分解，看看會成為國際金融醜聞定笑話。

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