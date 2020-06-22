【港股市況】恒生指數低開115點後跌幅收窄　港交所再破頂（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約325點 道指期貨跌37點（不斷更新）

美股上周五個別發展，市場憂慮美國疫情出現反彈迹象影響經濟復甦，道指倒跌208點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數低開274點，恒指料開報24369點。

【港股動向】恒指本周再戰25000 投資界籲緊盯4關鍵

【聯滙制度】任志剛：聯滙沒甚麼好擔心 未虞新股集資後資金會流出香港

【MPF】MPF打破「六絕月」魔咒 6月暫升3%人均賺6600元

【09：54】避險情緒升溫，金價升逾1%，招金 （01818） 升3.9%；中國黃金 （02099） 升半成；SPDR金ETF （02840） 升1.5%。

【09：44】中芯 （00981） 升幅擴大至4.4%，破頂高見24.1元。

【09：43】中國寶豐 （03966） 升逾17%，高見2.5元。中國寶豐宣布獲要約人東毅國際提出行私有化．每股代價現金2.6，較停牌前收市價2.04元溢價27.5%。

【09：39】港交所 （00388） 再破頂，升0.1%，高見301元。

【09：36】港股早段跌幅窄至約50點，試24600點水平。

【09：32】手機孖寶逆市造好，瑞聲 （02018） 升3.8%，高見48.25元；舜宇 （02382） 升1.1%，高見115.9元。

【09：31】人行1年期LPR為3.85%，前值為3.85%%；5年期以上LPR為4.65%；前值為4.65%。

【09：29】內地股市個別發展，上證跌0.02%，深證升0.1%，創業板指升0.4%。

【09：26】騰訊 （00700） 跌近0.1%，開報460元；滙豐 （00005） 跌0.3%，開報37.25元；中移動 （00941） 逆市升0.4%，開報54.45元；友邦 （01299） 逆市升1.5%，開報72.9元；港交所 （00388） 平開，開報300.4元。

中銀保監宣布，友邦將中國內地分支機構改建為友邦獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，成為首家外資獨資人身保險公司，其註冊資本為37.8億元人民幣。

友邦中國改建獨資壽險子公司申請獲批

【09：20】恒指開報24528點，跌115點。美團點評 （03690） 、網易 （09999） 逆市靠穩，分別升近0.1%及0.5%。

【09：20】中芯國際 （00981） 逆市升0.4%。中芯已經通過上交所科創板股票上市委員會審議會議，料即將發行上市。從科創板上市申請被受理到通過會議，中芯國際僅用了19日時間。

【回歸A股】中芯國際通過科創板上市會議 有望月底掛牌

【09：20】中興 （00763） 跌8.5%，開報24.75元。周末在官網發聲明澄清，表明「並不具備芯片生產製造能力」，並形容報導與事實不符。

中興3日內兩度澄清 再發聲明：並不具備芯片生產製造能力（第三版）

【09：17】人民幣中間價報7.0865，上調48點子。

【09：14】人行 將進行400億元人民幣七天期逆回購操作，800億元人民幣14天期逆回購操作。今日無逆回購到期。

【09：13】即月期指開報24360點，跌250點或1%。

【08：51】日經225指數跌95點或0.4%，報22383點；南韓KOSPI指數跌0.2%，報2137點。

【08：43】恒指黑期跌約325點，報24235點；道指期貨跌37點，報25492點。

【08：30】康基醫療 （新上市編號：09618） 據報IPO定價每股13.88元，至於另一新股海吉亞 （新上市編號：06078） IPO定價據報為每股18.5元，兩股均為招股價範圍上限。

【新股IPO】康基醫療、海吉亞據報分別上限定價

【07：55】楓葉教育 （01317） 收購新加坡 Canadian International School（CIS）。楓葉教育公布，收購Rainbow Readers Pte. Ltd.的全部已發行股本，目標公司為新加坡 CIS運營者Canadian International School Pte Ltd的唯一股東，總代價6.8億新加坡元。

楓葉教育收購新加坡加拿大國際學校

【07：30】道指上周五早段曾升逾370點，最終倒跌208點，報25871點；標指跌17點，報3097點；納指升3點，報9946點。港股ADR收報24369點，跌274點或1.1%。恒指夜期收報24422點，跌188點，低水222點，成交26,393張。

道指上周五跌208點港股ADR跌274點 紐約期油升2.3%

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯︰梁浩碩