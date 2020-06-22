【恒指夜期】港交所升逾3%創歷史新高　港股夜期反覆微彈30點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約325點 道指期貨跌37點（不斷更新）

港股日間交易時段曾跌逾200點，惟美股三大指數期貨盤前皆由低位倒升，助恒指跌幅收窄至僅百多點。期貨炒家暫時看法觀望，恒指夜期未見太大變動，暫時仍處好淡角力當中。故可以預期，恒指暫時仍將受制25000點大關。

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【20：27】恒指夜期倒跌後又再倒升，走勢反覆，暫報24486點，升30點，低水25點。

【19：30】恒指夜期報24443點，跌13點，低水68點。

【17：53】美股三大指數盤前走高，恒指夜期亦略現反彈，報24511點，升55點。

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美股上周五個別發展，市場憂慮美國疫情出現反彈迹象影響經濟復甦，道指倒跌208點。恒生指數開報24528點，跌115點，大市午後曾跌逾200點，恒生指數最終收報24511點，跌132點。

【16：10】恒指跌132點，收報24511點，國指收報9879點，跌95點。主板成交1196億元。騰訊 （00700） 破頂升3%，曾高見474.6元，收報474.2；港交所 （00388） 高見312元創歷史新高，收報311.6元，升3.7%，為升幅最大藍籌，中芯 （00981） 升逾5%創新高，收報24.2元，高見24.75元；微盟 （02013） 挫近12%，收報8.64元。

【16：00】恒指U盤前跌128點，報24515點。

【15：59】港交所 （00388） 升逾3%，高見311.8元創歷史新高。

【15：52】港交所 （00388） 尾市升3.2%，觸310元。騰訊 （00700） 升至474元水平。

【15：42】騰訊 （00700） 尾市升穿今早高位473元，升逾2%，高見473.2元。

【15：12】大市跌幅收窄至200點以內，跌175點，報24768點。

【15：00】上證全日跌近0.1%；深證升0.3%；創業板指升1%。

【14：30】滙豐 （00005） 跌幅擴至2%，低見36.45元。

【14：07】南航 （01055） 跌4.1%；東航 （00670） 跌3.4%；國航 （00753） 跌2.8%。美國運輸部上周五發聲明，拒絕中國四家航空公司提交的航班安排，以及另外三家中國航空公司提交的增開航班申請。

【14：01】港股跌逾200點，跌至24400點水平。港交所 （00388） 曾升3%，破頂高見309.8元，最新升2.2%，報307元。

【13：11】本港地產股午後跌勢加劇，恒地 （00012） 跌2.8%；新地 （00016） 跌2.5%；新世界 （00017） 轉跌0.3%；信置 （00083） 跌3.4%；長實 （01113） 跌2%。

【13：10】大市跌幅擴大至約150點，於24500點水平爭持。

【13：05】微盟 （02013） 午後跌幅擴大至近15%，低見8.22元；中國有贊 （08083） 亦挫一成。

【13：02】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌3.9%，低見52.2元；金沙 （01928） 跌3.4%，低見30.8元。澳門旅遊局局長文綺華接受當地電台節目時表示，世界旅遊秩序或要3年後才回復。

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【13：00】港股午後初段跌逾百點，跌113點，報24530點。

【12：06】重磅藍籌當中，金融股滙豐 （00005） 拖累大市表現，股價半日跌近1.1%，中午收報36.95元。

【12：00】恒指半日跌79點，中午收報24564點。國指半日跌70點，中午收報9904點。主板成交656億元。騰訊 （00700） 再破頂高見473元，中午收報472.4元，升2.6%；港交所 （00388） 升穿前高位306元，高見306.6元，中午收報306.4元，升2%。

【11：45】港股中午收市前跌約80點，報24562點。

【11：45】微盟集團 （02013） 「刪庫事件」（刪除數據庫事件）今日開庭，微盟股價挫逾一成，低見8.45元，成交13.9億元。

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【11：16】中芯國際 （00981） 愈升愈有，升幅擴大至7%，破頂高見24.7元。

【11：11】大市跌約100點。港交所 （00388） 升幅擴大至1.7%，破頂高見305.6元。特首林鄭月娥表示，推動交易所交易基金ETF納入深港通。

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【10：28】騰訊 （00700） 升2.1%，破頂高見470.6元，升至470元水平。大市跌約50點，再試24600點水平。

【10：26】騰訊 （00700） 升2%，破頂高見469.6元，上試470關。騰訊 今年6月斥資1000萬美元（約7750萬港元）增持有「中國Tesla」之稱的電動車生產商蔚來汽車（美：NIO）。

【騰訊投資】騰訊斥逾7000萬增持蔚來 騰訊全方位汽車產業大布局

【10：16】創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業今日即將揭盅，中信証券 （06030） 升近5% 。海通證券 （06837） 升半成；廣發 （01776） 升4%；光大證券 （06178） 升9.4%。

【10：12】騰訊 （00700） 升1.6%，破頂高見467.8元，距2018年1月29的歷史高位476.6元不足10元。

【10：00】本港地產股普遍下挫，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌逾2%；信置 （00083） 跌3%；長實 （01113） 跌1.7%；新世界 （00017） 則逆市升0.7%。

【09：59】大市跌幅轉擴大至約180點，跌至24460點水平。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見214.4元；美團點評 （03690） 亦跌2%，低見170.3元；小米 （01810） 跌1.2%，低見12.72元。另外，網易 （09999） 跌0.6%，低見127.3元；京東 （09618） 跌2.4%，低見226.8元創上市新低。

【09：55】騰訊 （00700） 股價逆市升1%，破頂高見466.2元。

【09：54】避險情緒升溫，金價升逾1%，招金 （01818） 升3.9%；中國黃金 （02099） 升半成；SPDR金ETF （02840） 升1.5%。

【09：44】中芯 （00981） 升幅擴大至4.4%，破頂高見24.1元。

【09：43】中國寶豐 （03966） 升逾17%，高見2.5元。中國寶豐宣布獲要約人東毅國際提出行私有化．每股代價現金2.6，較停牌前收市價2.04元溢價27.5%。

【09：39】港交所 （00388） 再破頂，升0.1%，高見301元。

【09：36】港股早段跌幅窄至約50點，試24600點水平。

【09：32】手機孖寶逆市造好，瑞聲 （02018） 升3.8%，高見48.25元；舜宇 （02382） 升1.1%，高見115.9元。

【09：31】人行1年期LPR為3.85%，前值為3.85%%；5年期以上LPR為4.65%；前值為4.65%。

【09：29】內地股市個別發展，上證跌0.02%，深證升0.1%，創業板指升0.4%。

【09：26】騰訊 （00700） 跌近0.1%，開報460元；滙豐 （00005） 跌0.3%，開報37.25元；中移動 （00941） 逆市升0.4%，開報54.45元；友邦 （01299） 逆市升1.5%，開報72.9元；港交所 （00388） 平開，開報300.4元。

中銀保監宣布，友邦將中國內地分支機構改建為友邦獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，成為首家外資獨資人身保險公司，其註冊資本為37.8億元人民幣。

友邦中國改建獨資壽險子公司申請獲批

【09：20】恒指開報24528點，跌115點。美團點評 （03690） 、網易 （09999） 逆市靠穩，分別升近0.1%及0.5%。

【09：20】中芯國際 （00981） 逆市升0.4%。中芯已經通過上交所科創板股票上市委員會審議會議，料即將發行上市。從科創板上市申請被受理到通過會議，中芯國際僅用了19日時間。

【回歸A股】中芯國際通過科創板上市會議 有望月底掛牌

【09：20】中興 （00763） 跌8.5%，開報24.75元。周末在官網發聲明澄清，表明「並不具備芯片生產製造能力」，並形容報導與事實不符。

中興3日內兩度澄清 再發聲明：並不具備芯片生產製造能力（第三版）

【09：17】人民幣中間價報7.0865，上調48點子。

【09：14】人行 將進行400億元人民幣七天期逆回購操作，800億元人民幣14天期逆回購操作。今日無逆回購到期。

【09：13】即月期指開報24360點，跌250點或1%。

【08：51】日經225指數跌95點或0.4%，報22383點；南韓KOSPI指數跌0.2%，報2137點。

【08：43】恒指黑期跌約325點，報24235點；道指期貨跌37點，報25492點。

【08：30】康基醫療 （新上市編號：09618） 據報IPO定價每股13.88元，至於另一新股海吉亞 （新上市編號：06078） IPO定價據報為每股18.5元，兩股均為招股價範圍上限。

【新股IPO】康基醫療、海吉亞據報分別上限定價

【07：55】楓葉教育 （01317） 收購新加坡 Canadian International School（CIS）。楓葉教育公布，收購Rainbow Readers Pte. Ltd.的全部已發行股本，目標公司為新加坡 CIS運營者Canadian International School Pte Ltd的唯一股東，總代價6.8億新加坡元。

楓葉教育收購新加坡加拿大國際學校

【07：30】道指上周五早段曾升逾370點，最終倒跌208點，報25871點；標指跌17點，報3097點；納指升3點，報9946點。港股ADR收報24369點，跌274點或1.1%。恒指夜期收報24422點，跌188點，低水222點，成交26,393張。

道指上周五跌208點港股ADR跌274點 紐約期油升2.3%

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責任編輯︰梁浩碩