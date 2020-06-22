楓葉教育逆市升半成　收購新加坡加拿大國際學校

▲ 楓葉教育收購新加坡加拿大國際學校

楓葉教育 （01317） 收購新加坡 Canadian International School（CIS）。楓葉教育公布，收購Rainbow Readers Pte. Ltd.的全部已發行股本，目標公司為新加坡 CIS運營者Canadian International School Pte Ltd的唯一股東，總代價6.8億新加坡元。

楓葉教育高開5.7%，開報2.23元，成交240萬元。

首次完成後，將收購目標公司的90%已發行股本，因此，目標集團的財務業績將於公司之賬目內綜合入賬。於第二次完成後，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司。

CIS於1990年成立，按收入及入讀學生人數計，其為新加坡最大的營利性高端國際學校之一。CIS以加拿大國際學校品牌運營，為托兒所/學前班至12年級的學生提供國際文憑課程，兩個校區入讀學生約3,500名Tanjong Katong校區位於新加坡中區東部，Lakeside校區位於新加坡西區並正在擴建。

學校由Southern Capital Group Pte及HPEF Capital Partners持有。彭博去年9月報道，總部位於新加坡的私募基金Southern Capital正與顧問合作研究各種選擇，包括出售加拿大學校。知情人士表示，HPEF Capital將與Southern Capital一同出售其在該校的股份，據指該資產也吸引了其他教育提供商及私募基金。

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責任編輯︰梁浩碩

