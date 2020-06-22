  • 32°C
香港時間 : 2020622日 (一) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

楓葉教育逆市升一成　收購新加坡加拿大國際學校

金融經濟 16:17 2020/06/22

分享：

楓葉教育收購新加坡加拿大國際學校

楓葉教育 （01317） 收購新加坡 Canadian International School（CIS）。楓葉教育公布，收購Rainbow Readers Pte. Ltd.的全部已發行股本，目標公司為新加坡 CIS運營者Canadian International School Pte Ltd的唯一股東，總代價6.8億新加坡元。

楓葉教育高開5.7%，開報2.23元，早段升幅曾收窄，惟尾市升幅擴大至一成，最終收報2.32元，升9.95%，成交2.2億元。

首次完成後，將收購目標公司的90%已發行股本，因此，目標集團的財務業績將於公司之賬目內綜合入賬。於第二次完成後，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司。

CIS於1990年成立，按收入及入讀學生人數計，其為新加坡最大的營利性高端國際學校之一。CIS以加拿大國際學校品牌運營，為托兒所/學前班至12年級的學生提供國際文憑課程，兩個校區入讀學生約3,500名Tanjong Katong校區位於新加坡中區東部，Lakeside校區位於新加坡西區並正在擴建。

學校由Southern Capital Group Pte及HPEF Capital Partners持有。彭博去年9月報道，總部位於新加坡的私募基金Southern Capital正與顧問合作研究各種選擇，包括出售加拿大學校。知情人士表示，HPEF Capital將與Southern Capital一同出售其在該校的股份，據指該資產也吸引了其他教育提供商及私募基金。

【教育股】內地6省明確學生住宿費退費政策　教育股表現分化

【教育股】希望教育半年多賺1.2倍　楓葉教育不派中期息股價挫14%

楓葉教育擬4.3億元全購GEM股皇岦國際 溢價水位仍達8%

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 楓葉教育（01317） 教育股 新加坡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記
【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記