【港股開市】美國確診人數回升　恒指料回試24200點支持

上周五（19日）美股先升後跌，雖然納指再次微升，但道指收市跌近0.8%。周末美國疫情隨經濟解封有反彈跡象，單日新增確診個案反彈至3萬，料對全球股市今日表現有影響。恒指今早亦承壓低開115點，開報24528點。

恒指牛熊證街貨略調整至43比57，熊證仍然領先，重貨區在25300點至25599點，合共近1,800張期指之餘，同時24800點至25099點均見資金流入，達到逾1,300張期指；至於牛證上周五重貨區見資金獲利離場，23300點至23399點，以及23600點至23699點兩個重貨區分別減少150張及283張期指的街貨。

走勢方面，恒指上周五於24800點高位遇阻，配合今日跌幅，預計短期內仍是23800點至25000點上落為主。選股方面，仍然可以留意疫情受惠股或受影響較少股份，包括醫藥股及科網股等。

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