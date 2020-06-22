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道指上周五跌208點港股ADR跌274點　紐約期油升2.3%

金融經濟 07:31 2020/06/22

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道指上周五跌208點港股ADR跌274點　紐約期油升2.3%

道指上周五跌208點
美股上周五個別發展，美國疫情出現反彈迹象，道指在指數及股票期指期權四重結算日下，高低波幅近700點，早段曾升逾370點，最終倒跌208點，報25871點；標指跌17點，報3097點；納指升3點，報9946點。

港股ADR跌274點
港股ADR收報24369點，跌274點或1.1%。恒指夜期收報24422點，跌188點，低水222點，成交26,393張。

紐約期油升2.3%
原油價格上升，市場對產油國減產情況感樂觀，惟憂慮新型肺炎疫情拖累經濟反彈，限制升勢。紐約期油收報39.75美元，升0.91美元或2.3%，布蘭特期油收報42.19美元，升0.68美元或1.6%。

美滙指數向上
美滙指數向上，美滙指數最新報97.69。歐元兌美元跌穿1.118，報1.1171；美元兌日圓報106.83。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金升1.3%
避險情緒升溫，金價上揚，紐約期金收報1753美元，升21.9美元或1.3%。現貨金於1760美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

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