【樓市贏家】 唔通鼠年最旺佢？08年接火棒業主贏番個Double

買樓對於每個人來說都是一個重大決定，準買家最怕自己摸頂入市。事實上，在樓價高位「接火棒」絕對是「買家最痛」。



過去十年香港樓價愈升愈急，今年疫情下樓價曾一度回調，但最近也再向高位邁進。不過本港經濟前景未明，不少準買家也擔心自己會否摸頂入市。



12年前的鼠年，即2008年，當年無論是股市及樓市均欣欣向榮，樓市於3月觸及高位後，至6月期間也於高位徘徊。那年的6月，一名買家就以1,324萬元購入北角賽西湖大廈3座低層C室，單位實用面積1,090平方呎，3房連工人房間隔，望樹景及園景。

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殊不知同年9月15日雷曼兄弟破產，成為百年一遇的金融海嘯的開端，其後經濟危機席捲全球多個國家，本港樓價也應聲下跌。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）由當年3月高見73.98後持續走低，於年底時跌至56.71，急插逾23%。

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不過，捱過這場金融海嘯後，本港樓市就展開10年來的升勢，其後政府於2010年開始首度推出多項樓市辣招，及至去年本港爆發社會運動，再加上今年初令全球經濟飽受重挫的新冠肺炎，樓價未有出現1997年亞洲金融風暴，或2008年金融海嘯爆發後的明顯下跌數成的情況，足見本港樓價堅挺。



這位買家持貨12年後，決定於今年沽出單位，單位於今年初以3,000萬元放盤，放盤5個月期間，業主也因應市況勁減272萬元，減幅達9.1%，最終以2,728萬元成功沽出單位，實用面積呎價25,028元，屬市價水平。業主劈價逾270萬元沽出單位，但單位易手賬面也大幅獲利1,404萬元，單位期內升值近1.1倍。

以上的例子證明，樓市高位接火棒唔使驚，捱得過跌浪後，大多數情況都會光明再現成贏家。

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