【港股動向】恒指本周再戰25000　投資界籲緊盯4關鍵

疫情及政治局勢反覆，港股欠缺明確方向，恒指本月大多處24000水平徘徊，資金輪流炒作科網及傳統本地股。投資界表示，港股有望再試25000關，惟市場對環球風險的憂慮未除，相信獲利壓力大，後市需留意 （1） 疫情、（2） 中美角力、（3） 中印局勢，以及 （4） 經濟重啟進度。

綜合藍籌在美國預託證券（ADR）表現，相當於恒指今日低開226點，即處約24417點水平。

美國及北京疑似出現第二波疫情爆發，加上中印關係日趨緊張，不過，日前美國宣布放寬華為，允許美國公司與中國電訊設備生產商華為合作制定5G網絡標準，憧憬中美關係轉好，帶動港股上周升342點。

雖然環球氣氛改善，不過近日市場消息拉動港股能力有限，港股早前觸及25000關後亦旋即失守。海通國際財富管理投資策略執行董事梁冠業表示，雖然大市已大致反映疫情及中美關係的消息，但市場對該等事宜的憂慮仍存，預計直至7至8月企業開始公布中期業績，港股才會有更多動力。

悶市下，資金在炒作板塊上有更多動力。建銀國際研究部董事總經理兼首席策略師趙文利指，看好新經濟股，相信會在經濟持續復甦下跑贏大市。

在中概股回流潮下，科網股持續造好，惟梁冠業提醒，由於板塊已上升不少，宜先待調整才考量吸納。

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編輯：袁諾曦