【騰訊投資】騰訊斥逾7000萬增持蔚來　騰訊全方位汽車產業大布局

▲ 騰訊近年積極投資汽車市場。

全球進入電動車時代，新能源汽車亦成為中央重點發展行業之一，吸引不少企業「踩過界」涉足。騰訊 （00700） 今年6月斥資1000萬美元增持有「中國Tesla」之稱的電動車生產商蔚來汽車（美：NIO）。事實上，近年，騰訊多次投資汽車市場不同領域，實行全方位汽車產業鏈佈局。

據美國證監會的文件披露，騰訊透過下基金斥資1000萬美元，購入蔚來汽車168萬股美國存托股份。增持後，騰訊持有蔚來約1.59億股普通股，持股比佔比15.1%，為第二大股東。

汽車業為技術與資本密集的產業，一直陷入財困的蔚來雖然年年錄巨大虧損，但仍無礙騰訊由上市起密密增持蔚來。早前，騰訊亦收購同樣由蔚來創始人李斌創立的易車（美︰BITA）。

早前騰訊夥拍Hammer Capital組成的財團收購內地汽車資訊平台網站、易鑫集團 （02858） 母公司易車。騰訊等以每股ADS作價16美元現金，私有化易車，涉及總金額約11億美元。

佈局遍及汽車廠商、自動駕駛及網約車平台等

內地首家自動駕駛獨角獸企業Momenta於2018年融資時，騰訊成為其戰略投資之一。而且連「電動車王」Tesla（美：TSLA）亦獲騰訊入股5%，為公司第5大股東。

互聯網出行領域，騰訊投資滴滴出行。另外，騰訊亦分別與本田中國及寶馬中國簽署戰略合作協議，可見騰訊於汽車佈局甚為廣泛。公開數據指，騰訊與29家國內和國際車企達成戰略合作，建立7大平台、59款量產車型。同時，騰訊與多家車企建立了安全聯合實驗室。

汽車成為工業的「火車頭」，加上新能源汽車為未來大趨勢，而中國為全球最大的汽車消費市場，商機無限。汽車業前景佳，縱然「燒錢」及競爭日益激烈，但也不乏如騰訊等科網巨頭的青睞，紛紛加入汽車投資大軍。

騰訊 （00700） 的汽車全方位佈局 蔚來汽車（美：NIO） 內地電動汽車品牌，於2014年創立，2018年赴美上市。騰訊為公司第二大股東。 易車（美︰BITA） 中國首家海外上市的汽車互聯網企業，騰訊於2015年成為其戰略股東。今年6月騰訊提出將易車私有化，但其子公司易鑫 （02858） 則維持上市地位 Tesla（美：TSLA） 美國最大的電動汽車及太陽能板公司。騰訊為公司第五大股東。 Momenta 中國的自動駕駛公司，於2016年創立，2018年獲騰訊等機構參與新一輪戰略融資，為中國無人駕駛領域首個獨角獸。 滴滴出行 內地網約車平台，又稱為「中國版uber」，uber、騰訊、阿里巴巴 （09988） 以及百度均為滴滴股東之一。

相關文章：【易鑫母公司】易車獲騰訊財團私有化 每股作價16美元（第二版）

【中概股】蔚來汽車李斌︰電動車行業競爭是好事 Tesla也是盟友

【中國Tesla】蔚來汽車獲70億元人幣戰略投資 合肥政府捧場

【電動車】Tesla成全球市值最大車企 中國電動車股又如何？

編輯：袁諾曦