【瑞幸造假】瑞幸陸正耀部份持股被清盤 規模近5億元

▲ 陸正耀於瑞幸的掌控程度在清盤過程後將被削弱

開曼群島大法院日前裁決，要求瑞幸咖啡（美：LK）董事長陸正耀家族信託控制的Primus Investments Fund清盤，意味著陸正耀透過Primus Investments Fund持有的約6300萬美元（即約4.9億港元）瑞幸股票之後將被瑞信等銀行處置。

華爾街日報報道指，在陸正耀保證金貸款違約後，拖欠上述銀行3.24億美元。由陸正耀家族信託控制的Primus Investments Fund持有的約1.31億股瑞幸咖啡B股，必須在兩個工作天內轉移至KPMG會計師事務所以進行清算。

瑞幸上周五挫3.8%，報3.82美元。報道指，以此計算，Primus Investments Fund持有股票價值約6300萬美元。

另外，由陸正耀姐姐控制的Mayer Investments Fund也被勒令清盤。據瑞幸資料，這家公司擁有瑞幸約1.97億股B股，而這些股票已全數用於擔保貸款。

瑞幸將在7月5日舉行特別股東大會，表決是否罷免包括陸正耀在內的多名董事，並將任命兩名新的獨立董事。在上述股份被處置後，陸正耀於瑞幸的控制力將減弱。

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