【MPF】MPF打破「六絕月」魔咒 6月暫升3%人均賺6600元

▲ MPF暫擺脫「六絕月」魔咒，晨星指6月份升3.12%；人均賺6600元。

打工仔終於可以開開心心歡度父親節後，再喜迎端午節，因強積金（MPF）於「六絕月」暫打破蝕錢魔咒，晨星香港指，截至上周三（17日）的統計，6月份的平均回報錄得3.12%的升幅，每名供款人的血汗錢帳面平均約賺6,600元，連同政府派錢一萬元，令市民的横財驟增。

不過，展望下半年的投資前景，專家仍提醒上班族，作為長線積榖的退休金，宜緊守股債均衡的環球布局，冀分散風險，才是穩中求勝的最佳自保術。

面對新型冠狀病毒未止，而中美緊張關係又升級，成員剛捱過「五窮月」，適逢反修例一周年，兼「港區國安法」的夾擊，本來市場擔心6月份MPF勢危。幸而憧憬疫後全球重啟經濟，刺激股債等投資市場止跌反彈，晨星香港的最新統計，6月份24類基金皆呈正回報，升幅介乎0.06%到7.66%。當中港股基金表現最好，勁彈近8%，更跑贏同期美股不足3%的升幅。

如以獨立MPF研究機構「積金評級」（MPF Ratings）主席叢川普（Francis Chung）指，5月份MPF總資產為9,275.26億元，現有帳戶約436萬個，人均身家約21萬元。再參考6月上半個月的平均升幅3.12%，由此推斷，帶挈打工仔單月共膁約289億元，每人的荷包多添約6,600元。

中港MPF股票大幅跑贏美股

不過，放眼較長線，今年以來MPF仍未扭轉虧損的「見紅」格局，整體回報平均輸2.47%，對比去年底總資產值9,694.55億元，原本人均身家逾22萬元，即年初至今仍蝕約240億元，人均損失約5,500元。

退休金「達人」、高治顧問（GOJI） 行政總裁的余天佑忠告，對於長線投資的強積金，不宜跟風「沽港捧美」。畢竟年初至今股票市場表現大上大落，而過程中升跌亦快速頻密。惟MPF投資動輒長達20到30年，甚至更長，要捕捉短期急速的升跌市絕不明智，尤其是美股已勁彈。以估值計，美股並不便宜；反之，港股市盈率較吸引，MPF以定時的定額供款投資，可達致成本平均法之效，抗衡動盪市。

余天佑質疑，有業界指MPF於5月份，單月「沽港捧美」的換馬情況是否如此龐大，對坊間的走資傳言帶有保留。首先，並非所有強積金計劃都提供美股基金，方便轉換投資組合；即使有美股產品，成員要捕捉時機亦非易事。此外，就算供款人利用「半自由行」作換馬，如市傳急沽港股、趕買美股等，就更加費時失事。相關公佈數字是如何計算，由於未有提供細節，難以確認。

退休金專家對走資傳言有保留

余天佑補充，坊間有傳，透過「沽港捧美」冀「走資自保」，但上班族宜先弄清楚，所有強積金信託人皆在香港，投資亦以港元計價，「沽港捧美」最多只是投資方案調整，難有走資效果。

MPF Ratings於上周向《彭博》指，不少打工仔由中港股票轉入美股等，單在5月份，中港強積金股票基金淨走資3.84億元，創自2016年，4年以來的單月走資最高水平。

惟以晨星截至上周三的統計，綜覽市面24類MPF產品，6月份的大贏家是港股基金，急漲7.46%，遠較平均回報錄得3.12%的升幅為好；中國及大中華股票亦升近7%，高踞升幅榜季軍。若供款人最近貿然換馬，慌忙由中港市場轉往美股，唯恐得不償失「蝕章」。



星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享不約而同認為，作退休用的MPF宜股債均衡，以多元化投資對應波動市。況且，新冠肺炎全球大流行自3月11日突襲全球，美股僅納指破頂，而標普預測市盈率亦逾廿倍，未免位高勢危。成員若在現市況才追買，慎防摸頂。再者，美股眼下有兩大陰霾，包括︰（1）疫情爆發第2波；（2）11月初為美國總統大選，尋求連任的特朗普選情告急，而拜登的加稅主張不利美元及美股。



王良享補充，中港股票仍具追落後空間，港股的值博率較美股高，畢竟中概股持續回流，如市傳百勝中國擬來港作第2上市，籌約156億元，又憧憬有北水力撐。



MPF Ratings向《彭博》表示，「港區國安法」再令本地政治風險升溫，強積金成員對中港股票失去信心。由中港股票轉移到其他地區的資產「已經有一段時間」，並預期隨着市場的不確定性趨增，有關趨勢會持續。



《彭博》引述MPF Ratings數據顯示，5月份中港股票基金錄得淨流出3.84億元，是4年來最大的單月走資幅度。截至5月底止，共有2,100億元強積金資產是投放在中港股票基金。同時，亞洲除外的區域性股票基金，5月錄得淨流入11.7億元，是吸資最大強積金資產類別。



叢川普表示，從中港股票基金與美國股票基金資金流向的巨大差距，他形容強積金成員「可能對中港股票失去信心」。

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記者︰曾桂芬



責任編輯︰梁智豪