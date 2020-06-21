  • 30°C
香港時間 : 2020621日 (日) 23:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】歐康維視生物集資最多約23.4億　淡馬錫有份投資

金融經濟 22:50 2020/06/21

分享：

歐康維視生物於去年中完成1.8億美元B輪融資，當時市值約4.8億美元（約37.4億港元）。

歐康維視生物於早前通過上市聆訊，據外電報道指，公司最快將於下周一展開投資者路演，並計劃集資約2.5億元至3億美元（約19.5億至23.4億港元），摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

歐康維視生物為內地眼科醫藥平台公司，主要識別、開發和商業化眼科療法。公司於2007年由6 Dimensions成立孵化團隊，孵化歐康維視平台。

公司的核心產品為OT-401，主要對應累及眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎，公司料將於2022年上半年提交新藥申請，若獲批准公司將於2022年下半年開始商業化。

值得留意的是，公司的前期投資者分別來自大型機構投資者，淡馬錫亦有份投資，前期投資者包括，6 Dimensions、Boyu、General Atlantic、斯道資本、3W Partners及 Cormorant Asset Management。

去年年初，集團獲得A輪融資約2000萬美元（約1.56億港元），隨後公司於年中完成B輪融資約1.8億美元（約14億港元），當中淡馬錫注資5000萬美元（約3.9億港元）。

截至去年全年底，公司虧損進一步擴大至13.12億元（人民幣，下同），2018年同期則錄得2億元虧損；收入則錄得19萬元。

集資所得將用於我們的核心產品OT-401、其他候選藥物、與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施、一般公司用途。

相關文章：百勝中國據報已遞上市申請　美股即創上市新高

京東每手僅賺400元　中概新股愈賺愈少？

香港股票 集資 IPO

上一篇文章

【騰訊投資】騰訊斥逾7000萬增持蔚來　騰訊全方位汽車產業大布局

下一篇文章

Tesla馬斯克傳2.2億售洛杉磯豪宅 網易丁磊接手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【派錢1萬】政府1萬周日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬周日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】眾安銀行新客開戶可獲贈300元 舊客可參加抽獎贏12萬現金
【派錢1萬】眾安銀行新客開戶可獲贈300元 舊客可參加抽獎贏12萬現金
【旅遊留意】日本台灣大馬等放寬限制 一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【旅遊留意】日本台灣大馬等放寬限制 一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息