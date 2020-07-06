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【新股IPO】歐康維視生物市傳上限14.66元定價

金融經濟 18:07 2020/07/06

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歐康維視生物於去年中完成1.8億美元B輪融資，當時市值約4.8億美元（約37.4億港元）。

內地眼科醫藥平台公司歐康維視生物 （新上市編號：01477） 市傳以招股價上限14.66元定價，集資15.5億元。

歐康維視計劃發售1.05億股，招股價介乎13.16元至14.66元，集資最多15.5億元，一手（500股）入場費7404元，周五掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利及高盛。

歐康維視生物為內地眼科醫藥平台公司，主要識別、開發和商業化眼科療法。公司於2007年由6 Dimensions成立孵化團隊，孵化歐康維視平台。

公司的核心產品為OT-401，主要對應累及眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎，公司料將於2022年上半年提交新藥申請，若獲批准公司將於2022年下半年開始商業化。

淡馬錫為前期投資者之一

值得留意的是，公司的前期投資者分別來自大型機構投資者，淡馬錫亦有份投資，前期投資者包括，6 Dimensions、Boyu、General Atlantic、斯道資本、3W Partners及 Cormorant Asset Management。

去年年初，集團獲得A輪融資約2000萬美元（約1.56億港元），隨後公司於年中完成B輪融資約1.8億美元（約14億港元），當中淡馬錫注資5000萬美元（約3.9億港元）。

截至去年全年底，公司虧損進一步擴大至13.12億元（人民幣，下同），2018年同期則錄得2億元虧損；收入則錄得19萬元。

集資所得將用於我們的核心產品OT-401、其他候選藥物、與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施、一般公司用途。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用IPO小工具

香港股票 歐康維視生物－B（01477） 集資 IPO
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